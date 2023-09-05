موانئ البحر الأحمر تتداول 50 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 50000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 672 شاحنة و194 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 345 شاحنة و117 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 45000 طن بضائع، 327 شاحنة و77 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين امل ودليلة بينما تغادر السفينة SEA PRAJNA وعلي متنها 39000 طن فوسفات تصدير إلى سنغافورة والسفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1135 طن بضائع و205 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا، ايلة وبريدج.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة GOLD LUCKY بينما غادر الميناء أمس السفينة النوي إكسبريس وعلى متنها 30 سيارة بوزن 60 طن، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانيها.