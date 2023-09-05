الإمارات تعتزم استثمار 4.5 مليار دولار بالطاقة النظيفة في إفريقيا

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي هذا العام، عن تقديم 4.5 مليار دولار لمساعدة الدول الإفريقية على تسريع مشاريع الطاقة النظيفة.

وقال سلطان الجابر، الذي يرأس شركة "مصدر" للطاقة المتجددة المملوكة للحكومة، وشركة النفط الوطنية الإماراتية "أدنوك"، ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ "سنخصص 4.5 مليار دولار.. لبدء مجموعة من مشاريع الطاقة النظيفة القابلة للتمويل في هذه القارة المهمة للغاية".

ومن المقرر عقد محادثات المناخ في دبي في وقت لاحق من هذا العام.

وأوضحت رئاسة مؤتمر "كوب 28" في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الأموال سيقع تقديمها من طرف كل من شركة "مصدر" للطاقة النظيفة في أبو ظبي، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، وهي وكالة ائتمان الصادرات في البلاد، وشركة "أيميا باور" (AMEA Power)، وهي شركة للطاقة المتجددة مقرها دبي.

وقد تحتاج إلى زيادة بنحو 10 أضعاف في تمويل التكيف مع المناخ إلى 100 مليار دولار سنويا، لمساعدتها على تعزيز بنيتها التحتية وحماية زراعتها من تغير المناخ.

وبينما تنتج القارة الإفريقية نحو 4% فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، فإن دولها من بين الأكثر تضررا من تغير المناخ.

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