"ثروة لتأمينات الحياة" تحقق إنجازات مالية استثنائية وتواصل التفوق في سوق التأمين المصري

تواصل شركة "ثروة لتأمينات الحياة" تحقيق إنجازات مالية استثنائية تؤكد تفوقها المستمر في سوق التأمين المصري. وذلك رغم نشأتها منذ مايقرب من خمس سنوات وبداية نشاطها الفعلي قبل ثلاث سنوات فقط، إلا أنها اليوم تعتبر من بين الرواد في مجال التأمين على الحياة والعجز ومخاطر الحوادث الشخصية.

وتميزت ثروة بتقديم خدمات التأمين الطبي والبرامج الادخارية. وقد أتي هذا التنوع الواسع في منتجات التأمين استجابةً لاحتياجات المجتمع المصري، المتنوعة ؛ سواء كانوا أفرادًا يبحثون عن الحماية الشخصية أو شركات تسعى لحماية موظفيها واستثماراتها.

وقالت "ثروة لتأمينات الحياة" في بيان لها أنها تعتمد استراتيجية تسويقية شاملة تهدف إلى وصول منتجاتها إلى جمهور واسع من العملاء عبر البيع المباشر ووكلاء التأمين ومنافذ التسويق الإلكتروني.

وكشف البيان الإنجازات المالية اللافته التي حققتها الشركة خلال العام المالي الذي انتهى في يونيو 2023، حيث بلغت الأقساط المباشرة نحو 658 مليون جنيه مصري، بزيادة نسبتها +102% مقارنة بالعام المالي السابق.

كما حققت "ثروة لتأمينات الحياة" أرباح نشاط بلغت نحو 48.5 مليون جنيه مصري، مما يشكل زيادة بنسبة +140%، هذا وقد أظهرت النتائج الأولية للعام المالي يوليو 2022 / يونيو 2023 تحقيق الشركة لأقساط مباشرة نحو 658 مليون جنيه مصري مقابل نحو 326 مليون جنيه مصري عن العام المالي الماضي بنسبة نمو نحو +102%. وتعد هذه الزيادة إشارة واضحة إلى النجاح المتميز للشركة وزيادة حصتها في سوق التأمين المصري.

كما أوضح البيان أن شركة "ثروة لتأمينات الحياة" حاليًا تخدم ما يزيد عن خمسمائة شركة في مجال التأمين الجماعي على الحياة والتأمين الطبي، بإجمالي عدد مؤمن عليهم يتجاوز ٦٠ ألف فرد. بالإضافة إلى ذلك، تقدم خدمات التأمين الجماعي لأكثر من 300 ألف مؤمن عليه، وتمتد عمليات التأمين الفردي لتشمل أكثر من ستة آلاف مؤمن عليه، مما يعكس نفوذها الواسع وتأثيرها الإيجابي على القطاع ؛بالإضافة إلى التزامها المستمر بتقديم منتجات مبتكرة وحلول تأمينية متطورة لتلبية احتياجات عملائها المتنوعة والمساهمة الفعّالة في تعزيز قطاع التأمين في مصر.

ومن جانبه أعرب رماح أسعد -العضو المنتدب عن فخره بإنجازاتنا المالية الاستثنائية الذي يعود بشكل كبير إلى فريق العمل الرائع الذي لدينا.

وأضاف رماح أسعد؛ إن هذه النجاحات تعكس الثقة الكبيرة التي نملكها في أعضاء فريقنا، الذين عملوا بجد واجتهاد لتحقيق هذا الأداء الرائع. ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن نتائجنا تفوقت بشكل كبير على العديد من الشركات التأمينية الكبيرة والمعروفة في السوق، رغم أننا شركة صغيرة نسبيًا من حيث عمرنا. وهذا يُظهر قوة وفعالية استراتيجيتنا وتنفيذها المميز، والتي جعلتنا منافسين قويين في هذا القطاع التأميني الصعب."

وقال العضو المنتدب لشركة "ثروة لتأمينات الحياة""نود أيضًا أن نعبر عن امتناننا العميق لإدارة الشركة القابضة على دعمهم وثقتهم الكبيرة فينا. مشيرًا إلى أن وجود شركة" كونتكت المالية القابضة "كجهة داعمة بقوة كان له دور كبير في تمكيننا من تحقيق هذه الإنجازات. ونحن ممتنون للفرصة التي منحت لنا لتطوير وتوسيع أعمالنا، ونعد بمواصلة العمل بجد واجتهاد لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، فبفضل جهودهم، تمكنا من تحقيق زيادة كبيرة في أرباحنا وأقساطنا المباشرة خلال العام المالي الماضي.

وتابع أسعد: نؤمن أن العمل الجماعي والتفاني هما العنصران الرئيسيان وراء هذا النجاح. ونحن واثقون من أننا سنستمر في تحقيق المزيد من الإنجازات وتقديم خدمات تأمينية متميزة لعملائنا في المستقبل؛ وهذا النجاح يؤكد استمرارنا كشركة رائدة في مجال التأمين في مصر."