ألمانيا تتعهد بتقديم 450 مليون يورو لتمويل قضايا المناخ في إفريقيا

تعتزم ألمانيا الإعلان خلال القمة الأفريقية للمناخ المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي تقديم تعهدات لتمويل قضايا المناخ في إفريقيا بقيمة 450 مليون يورو (486 مليون دولار)، تشمل دعم بناء مصنع للأسمدة في كينيا باستخدام الهيدروجين الأخضر.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن ألمانيا ستوفر قرضًا بقيمة 60 مليون يورو من أجل المشروع الكيني المقرر في "أولكاريا"، حيث يمكن استخدام الطاقة الحرارية الأرضية لفصل الهيدروجين من جزيئات المياه، مما سيوفر الوقود لمصنع الأسمدة.



وأشارت إلى أن برلين ستقوم أيضًا بإلغاء 60 مليون يورو من الديون المستحقة لكينيا، مقابل الأموال التي يتم إنفاقها على الطاقة المتجددة والزراعة الصديقة للمناخ،



من ناحيته، قال "باركل كوفلر" وزير التعاون الاقتصادي في ألمانيا خلال تواجده في كينيا: "نرى الاحتياج الكبير للطاقة في القارة الأفريقية بالنسبة لكل من الأشخاص الذين يعيشون هنا بالفعل، وأيضًا للاستثمار في المستقبلي والصناعة المستقبلية، ومن أجل توفير وظائف في المستقبل في قارة شابة".