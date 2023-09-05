بسبب القائمة الأوروبية.. ميلان يصدم بن ناصر

أشارت وسائل إعلام إلى إن ميلان الإيطالي كشف قائمة الفريق المشاركة في منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي شهدت حضورًا لافتًا لآخر صفقات الفريق وهي الصربي لوكا يوفيتش مع غياب لنجم خط الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر بداعي الإصابة.



ولفتت تقارير صحفية أن بن ناصر تعرض لإصابة قوية على صعيد الرباط الصليبي للركبة مع أواخر الموسم الكروي الماضي ليصبح منطقيًا أن يغيب بن ناصر عن قائمة ميلان الأوروبية للنصف الأول من الموسم الكروي الحالي.



وأكدت التقارير الصحفية أنه من المرجح أن يستعيد بن ناصر مكانه في قائمة ميلان الأوروبية بدايةً من أدوار خروج المغلوب بشرط تأهله إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أو احتلاله المركز الثالث على سلم الترتيب النهائي لمجموعته بالبطولة لينتقل إلى منافسات الدوري الأوروبي.



ونوهت التقارير الصحفية أن ميلان وقع في مجموعة حديدية في دوري أبطال أوروبا، حيث سيتنافس ميلان مع باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني بالإضافة إلى نيوكاسل يونايتد الصاعد نجمه بقوة في سماء كرة القدم الإنجليزية.



وأفادت التقارير الصحفية بأن الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان استبعد بجانب بن ناصر اثنين من وافديه الجدد ويتعلق الأمر بكلا من الأرجنتيني لوكا روميرو ومواطنه ماركو بيليجرينو بينما ضم بيولي المهاجم يوفيتش الذي التحق بميلان في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.



وأوضحت التقارير الصحفية أن القائمة لم تخلُ من اللاعبين الجزائريين، حيث يتواجد لاعب الوسط مزدوج الجنسية (جزائري- فرنسي) ياسين عدلي الذي لا مازال يكافح للحصول على مركز أساسي في تشكيلة بيولي.



وألمحت التقارير الصحفية أن غياب بن ناصر عن قائمة ميلان الأوروبية يمكن وصفه بالمؤشر المقلق لمنتخب الجزائر الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار 2023 بداية العام المقبل وسط شكوك حول جاهزية نجم ميلان للحاق بالبطولة الأفريقية.