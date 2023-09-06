تعرف على آخر موعد للتسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يواصل مكتب التنسيق خلال الأيام الحالية، في استقبال تسجيل الرغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية نظام 3 سنوات و5 سنوات لكل التخصصات صناعي وزراعي وتجاري وسياحة وفنادق، وكذلك المعاهد الفنية رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد.

آخر موعد للتسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وبحسب ما أعلنت وزارة التعليم العال، تستمر أعمال تنسيق الدبلومات والشهادات الفنية حتى يوم الخميس 14 سبتمبر الجاري، أي تستمر أعمال تسجيل الرغبات لمدة 10 أيام متواصلة، حيث انطلقت يوم الاثنين الماضي.

وتستعرض بوابة “الفجر” خطوات تسجيل الطلاب للرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في الخطوات التالية:

خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية

- يقوم الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــا.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس.

- يظهر للطالب بياناته الشخصية وبيان النجاح، وعليه التأكد منهم والضغط الخطوة التالية.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري بالنسبة لطلاب الشهادات الفنية بنظام الـ 3 والـ 5 سنوات.

- إدخال الرقم التأكيدي ثم الرقم السري بالنسبة لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

- يبدأ الطالب في تسجيل الرغبات حسب الاختيارات المتاحة له عبر موقع التنسيق.

- بعد ذلك يقوم الطالب بتسجيل بياناته لاستكمال عملية التسجيل ثم الضغط على حفظ.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ومن المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، عقب غلق باب تسجيل الرغبات المقرر في يوم الخميس 4 سبتمبر الجاري، بفترة زمنية تتجاوز الـ 3 أيام.

وبحسب الخريطة الزمنية لـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023، من المتوقع أن تظهر النتيجة خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر الجاري، أي قبل انطلاق العام الدراسي الجديد بأقل من 10 أيام.

أماكن تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وكالمعتاد أتاحت وزارة التعليم العالي، للطلاب تسجيل الرغبات من خلال مكاتب التنسيق بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال مدة التقديم المقررة لـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

ومن المقرر أن تفتح معامل الحاسبات بالجامعات، أبوابها أمام الطلاب يوميا اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، عدا أيام العطلات الرسمية.

كما يمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بشبكة الانترنت خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة المقررة.