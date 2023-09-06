روسيا تمدد خفض صادرات النفط بـ 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستمدد الخفض الطوعي لصادرات النفط البالغ 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري 2023.

وأشار نوفاك في بيان رسمي، إلى أن مراجعة قرار الخفض الطوعي ستتم بشكل شهري للنظر في زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج، وذلك انطلاقا من الأوضاع في الأسواق العالمية.

وبين أن هذا الخفض يضاف إلى الخفض الطوعي الذي أعلنت عنه روسيا في أبريل الماضي، الذي يمتد حتى نهاية شهر ديسمبر 2024.

وأكد أن هذا الخفض الطوعي الإضافي في الإمدادات المخصصة للتصدير يأتي تعزيزا للجهود الاحترازية التي تبذلها دول مجموعة "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.