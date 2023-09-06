الصين تسعى لرفع إيرادات صناعة المعلومات الإلكترونية لـ 3.34 تريليون دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر

أصدرت الصين خطة عمل لتعزيز النمو المطرد لصناعة المعلومات الإلكترونية، من المتوقع بموجبها أن تتجاوز الإيرادات التشغيلية المجمعة للشركات الكبرى 24 تريليون يوان (نحو 3.34 تريليون دولار أمريكي) حتى عام 2024.

 

ووفقا للخطة الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية في الصين؛ فمن المتوقع أن تشهد البلاد بقاء متوسط نمو القيمة المضافة لقطاعات الكمبيوتر والاتصالات وتصنيع المعدات الإلكترونية الأخرى عند نحو 5 بالمئة في الفترة من 2023 إلى 2024.

 

ووفقا لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية؛ تسعى الخطة إلى تعزيز السلع الاستهلاكية الإلكترونية التقليدية، وتنمية محركات نمو جديدة من خلال تعزيز التكنولوجيا وابتكار المنتجات، إضافة إلى تحسين هيكل تصدير الأجهزة الإلكترونية، ورفع نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في إجمالي الصادرات، وتشجيع الشركات على المشاركة في المعارض الدولية لتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية للقطاع.

 

وتعد الصين منتجا رئيسيا للمعدات الإلكترونية، حيث نما استثمار الأصول الثابتة للبلاد في صناعة المعلومات الإلكترونية بنسبة 9.4 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. أحمد مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول ترشح والده لانتخابات الزمالك

عاجل.. وزارة الإسكان تعلن تعديل بعض شروط آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة

نتيجتك أونلاين.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس (مباشر)

نتيجتك هــنـــا.. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم فقط أو رقم الجلوس (مباشر الآن)

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.. تنسيق الكليات المرحلة الثالثة "رابط مباشر" - نتيجة تقليل الاغتراب "لينك رسمي"

إي سي ميلان.. موعد المباراة القادمة في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

اليوم.. بيراميدز يواجه إسبرطة سبور التركي في آخر وديات معسكر أنطاليا

وفقا لبيانات سوق العبور.. أسعار الفاكهة والخضروات اليوم 6 سبتمبر للمستهلك