الصين تسعى لرفع إيرادات صناعة المعلومات الإلكترونية لـ 3.34 تريليون دولار

أصدرت الصين خطة عمل لتعزيز النمو المطرد لصناعة المعلومات الإلكترونية، من المتوقع بموجبها أن تتجاوز الإيرادات التشغيلية المجمعة للشركات الكبرى 24 تريليون يوان (نحو 3.34 تريليون دولار أمريكي) حتى عام 2024.

ووفقا للخطة الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية في الصين؛ فمن المتوقع أن تشهد البلاد بقاء متوسط نمو القيمة المضافة لقطاعات الكمبيوتر والاتصالات وتصنيع المعدات الإلكترونية الأخرى عند نحو 5 بالمئة في الفترة من 2023 إلى 2024.

ووفقا لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية؛ تسعى الخطة إلى تعزيز السلع الاستهلاكية الإلكترونية التقليدية، وتنمية محركات نمو جديدة من خلال تعزيز التكنولوجيا وابتكار المنتجات، إضافة إلى تحسين هيكل تصدير الأجهزة الإلكترونية، ورفع نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في إجمالي الصادرات، وتشجيع الشركات على المشاركة في المعارض الدولية لتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية للقطاع.

وتعد الصين منتجا رئيسيا للمعدات الإلكترونية، حيث نما استثمار الأصول الثابتة للبلاد في صناعة المعلومات الإلكترونية بنسبة 9.4 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري.