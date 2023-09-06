صادرات النفط العُماني تسجل 178.9 مليون برميل بنهاية يوليو

بلغ إجمالي كمية صادرات سلطنة عُمان من النفط حتى نهاية شهر يوليو 2023م نحو 178 مليونًا و956 ألفًا و300 برميل، باحتساب متوسط سعر البرميل عند 80.5 دولار أمريكي، بينما شكّل إنتاج النفط 223 مليونًا و544 ألفًا و500 برميل.

وأشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية، إلى أن إجمالي إنتاج النفط الخام انخفض بنسبة 1.5 بالمائة ليبلغ 174 مليونًا و642 ألفًا و500 برميل، فيما ارتفع إجمالي إنتاج المكثفات النفطية بـ 6.6 بالمائة، مسجلًا 48 مليونًا و902 ألف و100 برميل، في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط مليونًا و54 ألفًا و500 برميل حتى نهاية شهر يوليو الماضي.

وأوضحت أن إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي بلغ 30 مليارًا و914 مليونًا و500 ألف متر مكعب حتى نهاية يوليو الماضي بارتفاع نسبته 1.4 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022م البالغة 30 مليارًا و485 مليونًا و400 ألف متر مكعب، وبلغت استخداماته للمشروعات الصناعية 18 مليارًا و102 مليون و100 ألف متر مكعب.

ونوهت إلى أن إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من حقول النفط بلغ 7 مليارات و865 مليونًا و400 ألف متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة 4 مليارات و794 مليونًا و600 ألف متر مكعب، والمناطق الصناعية 152 مليونًا و500 ألف متر مكعب.

بيّنت أن الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملًا الاستيراد بلغ 24 مليارًا و713 مليونًا و300 ألف متر مكعب فيما بلغ الإنتاج المصاحب 6 مليارات و201 مليون و200 ألف متر مكعب.