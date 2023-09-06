أوكرانيا تتوقع زيادة المساحة المزروعة بالقمح الشتوي في 2024

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن مساحة الأراضي المزروعة ‏بالقمح الشتوي لعام 2024 من المرجح أن تزيد إلى 4.3 مليون هكتار من 4.1 ‏مليون هكتار في 2023.‏



وأضافت الوزارة في بيان أن المزارعين بدأوا بالفعل في زراعة القمح الشتوي.‏



وأوكرانيا هي منتج تقليدي للقمح الشتوي الذي يمثل 95% على الأقل من إجمالي ‏إنتاج القمح.‏



وذكرت الوزارة أيضا أن المزارعين قد يزرعون 683900 هكتار من الشعير ‏الشتوي و1.19 مليون هكتار من اللفت الشتوي.‏



وأوكرانيا منتج حبوب رئيسي لكن انهيار اتفاق سمح بالتصدير الآمن لمنتجاتها ‏عبر موانئها على البحر الأسود في يوليو تموز أدى إلى تكهنات بأن المزارعين قد ‏يزرعون كميات أقل من القمح نتيجة تقلص هوامش الربح بسبب طرق التصدير ‏الأكثر تكلفة.‏

ومن جانب أخر رفض ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم ‏الثلاثاء دعوة تركيا لبلاده بتخفيف موقفها فيما يتعلق بإحياء اتفاق الحبوب في البحر ‏الأسود، قائلا إن أوكرانيا لن تدعم تخفيف العقوبات على موسكو ولن تقبل سياسة ‏‏"الترضية".‏



وقال بودولياك لرويترز "لنكن واقعيين في نهاية المطاف ولنتوقف عن بحث ‏خيارات غير موجودة، ناهيك عن تشجيع روسيا على ارتكاب مزيد من الجرائم".‏



وأدلى بودولياك بهذه التصريحات عندما طلب منه التعليق على ما صرح به ‏الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين بعد محادثات مع نظيره الروسي ‏فلاديمير بوتين.‏



وأضاف بودولياك أن روسيا "مهتمة للغاية" بتدمير الموانئ البحرية الأوكرانية ‏والبنية التحتية لنقل الحبوب.‏



وأشار إلى أن روسيا ليست بحاجة إلى أي اتفاق للحبوب وأن كل ما يهمها عزل ‏أوكرانيا عن أسواق الحبوب العالمية ورفع أسعار الحبوب وأن تسيطر بمفردها ‏على البحر الأسود. وتساءل "كيف يمكن لأوكرانيا أن "تخفف" (موقفها) هنا؟"‏



وأضاف "لنكن واضحين، لن نمارس بالتأكيد 'سياسة استرضاء المعتدي'... ‏والدخول في برنامج رفع العقوبات".‏



وقال أردوغان بعد محادثات مع بوتين أمس الاثنين إنه يمكن قريبا إحياء اتفاق ‏الحبوب الذي تقول الأمم المتحدة إنه ساعد في تخفيف أزمة الغذاء من خلال إيصال ‏الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق.‏



وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو تموز الماضي بعدما اشتكت من العقبات التي ‏تواجه صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.‏



وقال مسؤول كبير بالحكومة الأوكرانية لرويترز اليوم الثلاثاء إن كييف لا تتوقع أن ‏يتغير وضع صادراتها من الحبوب بعد محادثات أمس الاثنين بين بوتين ‏وأردوغان. ‏