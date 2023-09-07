تراجع صادرات الصين ووارداتها في أغسطس بأقل من المتوقع

الاقتصاد
بوابة الفجر

أظهرت بيانات للجمارك الصينية اليوم الخميس أن صادرات البلاد انخفضت 8.8 بالمئة في أغسطس على أساس سنوي فيما تراجعت الواردات 7.3 بالمئة، مما يزيد الضغوط على قطاع الصناعات التحويلية الضخم بالبلاد في ظل هبوط الطلب في الداخل والخارج.


وتوقع الخبراء في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا بنسبة 9.2 بالمئة في الصادرات و9.0 بالمئة في الواردات.


وأظهر مؤشر لمديري المشتريات الأسبوع الماضي أن نشاط المصانع الصينية انكمش للشهر الخامس على التوالي في أغسطس  بضغط من تراجع طلبيات التصدير الجديدة وقطع الغيار المستوردة.

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