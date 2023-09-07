الاقتصاد الأوكراني يحقق نمو خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023‏

الاقتصاد
بوابة الفجر


أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الأوكرانية  أن الناتج ‏المحلي الإجمالي في البلاد سجل نموًا بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال ‏الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.‏


وأضافت الوزارة في بيان أن الاقتصاد الأوكراني بدأ في التعافي من الصعوبات ‏التي مر بها منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.‏


وكان الاقتصاد الأوكراني قد انكمش بنحو الثلث في العام الماضي، وهو أكبر ‏انكماش سنوي في أكثر من 30 عامًا.‏
وصرحت ناديا بيغون، وزيرة الاقتصاد الأوكرانية بأن الشركات والسكان تكيفوا ‏مع واقع الحرب، وكان أداء الاقتصاد أفضل من المتوقع.‏


وقالت في البيان: "لدينا بيانات إيجابية - الأنشطة التجارية الأوكرانية تتعافى وعدد ‏رواد الأعمال المسجلين آخذ في الارتفاع، واعتبارًا من منتصف الصيف لدينا ‏نحو مليوني رائد أعمال".‏


وأضافت: "النمو الاقتصادي مهم للغاية بالنسبة لنا لأننا نمول قواتنا المسلحة بفضل ‏عائدات الضرائب من الشركات."‏


تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوكراني رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي ‏الإجمالي إلى 2.9% في عام 2023 من هدف سابق بنمو نسبته 2%، ويتوقع أن ‏يتسارع النمو الاقتصادي إلى 3.5% في العام المقبل.‏

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