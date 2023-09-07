السيسي يحذر: النمو السكاني مقلق.. ومواردنا غير كافية

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر العالمي الأول للسُكان والصحة والتنمية، من أن عدد سكان القارة السمراء سيصل إلى ١.٦ مليار نسمة خلال سنوات قليلة.

وأشار الرئيس السيسي، أن النمو السكاني في مصر مقلق، حيث وصل عدد سُكانها اليوم إلى 105 ملايين نسمة بجانب 9 ملايين من ضيوفها، مُشيرًا إلى قدرة مصر على التعايش بالرغم من أن مواردها ليست كبيرة وغير كافية، كما شدد على أن الزيادة السكانية من أخطر القضايا التي تواجه مصر وإفريقيا.

وقال إن بعض الدول استطاعت أن تسيطر على عملية النمو السكاني وتنظمه، بينما لم تستطع دول كثيرة فعل ذلك، مُشيرًا إلى أن أصعب ما يمر به أن يكون حجم المتاح أقل كثيرا مما هو مطلوب، وبالتالي سينعكس ذلك على الجودة في كل شيء.

يأتي المؤتمر كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.