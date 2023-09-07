اشتري دلوقتي.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس7 سبتمبر

تنشر بوابة “الفجر” الإلكترونية أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 فى الأسواق وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا فى مصر 2205 جنيها للجرام الواحد.

وترصد في السطور التالية توقعات أسعار الذهب اليوم في الأسواق العالمية والمحلية، أيضًا نتعرف على أسعار الذهب اليوم بمختلف عياراته.

أسعار الذهب اليوم بمختلف عياراته 2023

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24ب 2520 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21ب 2205 جنيهات

سعر الذهب عيار 18ب 1890 جنيهًا

سعر الذهب في مصر ب 17640 جنيهًا

توقعات أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الخميس

نجح الذهب في كسر مستوى الدعم 1930 دولار للأونصة ويحاول الآن كسر منطقة الدعم الثانوية عند منطقة 1923 – 1925 دولار للأونصة كما أشرنا في تقريرنا السابق، بينما يواجه الذهب الآن تشبع فى البيع على المستويات اللحظية قد تدفعه إلى بعض التحركات العرضية من أجل تعديل المؤشرات الفنية.

اعرف التفاصيل.. استمرار انخفاض أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

حتى الآن الاتجاه الهابط هو المسيطر على تحركات الذهب واستمرار الهبوط وكسر منطقة 1923 – 1925 دولار للأونصة يعيد الذهب إلى منطقة الدعم الهامة 1907 – 1910 دولار للأونصة ومن بعدها المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة.وبالنسبة لأسعار الذهب محليًا فتشهد تقلص في نطاق التداولات العرضي ليستمر في التداول فوق المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21، والذي في حالة كسره يفتح الباب لمزيد من الهبوط واستهداف منطقة 2150 – 2155 جنيه للجرام، ومن بعدها 2130 جنيه للجرام.

حتى الآن لم يجد الذهب حافز مناسب في الأسواق ليرتد لأعلى بعد تجميع زخم مناسب للارتفاع خلال منطقة التداول الحالية وفي هذه الحالة قد يستهدف المستوى 2250 جنيه للجرام وبعدها يختبر مستوى المقاومة 2300 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم.. الوقت الأنسب للشراء

وذكر أنه بما أن سعر الذهب في مصر يتماشى تقريبا مع الأسعار العالمية، فإن سعر الذهب الحالي يعتبر معقولا جدا مقارنة بالأسعار العالمية، رغم أن البعض يشعر أن السعر الحالي مرتفع للغاية، لافتا إلى مبادرة إلغاء التعريفة الجمركية. أثر بشكل كبير على سعر الذهب في الفترة الأخيرة