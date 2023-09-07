اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا ينظم رحلة لواحة سيوة لتشجيع السياحة العلاجية (صور)

نظم اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، مجموعة لزيارة واحة سيوة، لحضور كورس ردم في الرمال لمدة 3 أيام للاستفادة من فوائده الطبية، وذلك ضمن جهود الاتحاد للعام الخامس في مواصلة دعم وتنشيط السياحة العلاجية بمصر، بعد توقف عامين لظروف وباء كورونا.

وقال الاتحاد في بيان، إن الكورس العلاجي بردم الجسم في الرمال يساعد في تقديم فوائد عظيمة للعظام والمفاصل والعمود الفقرى والدورة الدموية والروماتيزم، وفوائد أخرى.

وأضاف: “يصحب ذلك الكورس مجموعة ممنوعات طوال أيام العلاج أهمها عدم الاستحمام، عدم شرب المياه الباردة وعدم استعمال التكييف ونظام غذائى معين وقد يبدو ذلك صعب ولكنه غير صعب بالمرة”.

وتابع: “تستمر عملية الردم فى الرمال لمدة 20 دقيقة كل يوم يتبعها البقاء فى خيمة محكمة حسب قدرتك تشرب خلالها الحلبة المغلية (ساعة أو ساعتين)، كل ذلك دون أي ملابس، حتى تطلب الخروج من الخيمة لتذهب إلى السكن، للخلود في النوم حتى موعد وجبة العشاء ليتكرر ذلك يوميا”.

وواصل: “بجانب ذلك يستمتع الخاضع لكورس العلاج بحمامات الملح التى تطرد الطاقة السلبية من الجسد وتعوضها بالطاقة الإيجابية”.

وذكر الاتحاد أن المجموعة التي شاركت في الكوس استمتعت بهذه الرحلة، بجانب "النواحى العلاجية التي تأخذك إلى الوراء مئات السنين حيث البساطة فى المعيشة والمناظر الخلابة والبعد عن وسائل الترفيه".

ويقول مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا،: “بعد أن عانيت من إصابات فى مفاصل ركبتى نتيجة لجرى الماراثونات، نصحني صديق بتجربة الردم فى سيناء وكانت قد وصلت بي الحالة إلى عدم قدرتي على السجود والمشي وتسلق السلالم”.

وأضاف: “بعد قيامي بهذه التجربة تحسنت حالتى كثيرا وأصبحت قادرا على عمل ما لا كنت استطيع عمله وعلى الفور قمت بالترويج لهذه الفرصة العظيمة التى تتمتع وتنفرد بها واحة سيوة فى محافظة مرسى مطروح بمصر ويزداد عدد المشاركين من الجنسين كل عام”.