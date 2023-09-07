لأول مرة.. لافروف يصل في زيارة إلى بنجلاديش

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس إلى دكا في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية روسي إلى بنغلاديش، حسبما أفادت الخارجية الروسية.

ونشرت الخارجية الروسية عبر "تلجرام" صورا تظهر استقبال لافروف في مطار دكا الدولي بعد وصوله إلى هناك قادما من جاكرتا حيث شارك في أعمال "قمة شرق آسيا".

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي إن برنامج زيارة لافروف تضمن اجتماعا مع رئيسة وزراء البلاد الشيخة حسينة ومحادثات مع نظيره البنغالي أبو الكلام عبد المؤمن.

وذكرت الخارجية الروسية أنه خلال الاجتماعات المرتقبة، سيبحث الطرفان حالة العلاقات الروسية البنغالية وآفاق تطويرها، إضافة إلى قضايا الساعة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي.

وجرى آخر لقاء بين وزيري خارجية روسيا وبنغلاديش في يوليو 2021 في طشقند على هامش مؤتمر دولي حول العلاقات بين دول آسيا الوسطى وجنوب آسيا.

وأكدت الخارجية الروسية أن دكا شريك قديم وموثوق لموسكو في جنوب آسيا، واحتفل البلدان العام الماضي بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

يذكر أن بنغلاديش عضو في مجموعة "أصدقاء بريكس". وسبق أن أشادت الشيخة حسينة بـ "بريكس"، مشيرة إلى أهمية هذه المجموعة في السياسة العالمية نظرا لدورها في النظام متعدد الأقطاب.