كورة لايف الآن مشاهدة مباراة فرنسا وايرلندا بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات أمم أوروبا

مشاهدة مباراة فرنسا وايرلندا بث مباشر يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة فرنسا وايرلندا بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات أمم أوروبا ، وتستمر منافسات تصفيات بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024" في إثارة الجماهير الرياضية حول العالم. في هذا التقرير، سنلقي نظرة على مواجهة اليوم بين منتخب فرنسا ومنتخب إيرلندا في الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة الثانية، ونستعرض أداء الفريقين وآمالهما في التأهل إلى يورو 2024.

يصطدم منتخب فرنسا بنظيره إيرلندا مساء اليوم الخميس 7 سبتمبر، على ملعب بارك دي برانس، لحساب منافسات الأسبوع الخامس من المجموعة الثانية بدور المجموعات في تصفيات أمم أوروبا المؤهلة ليورو 2024.

أداء منتخب فرنسا:

يظهر منتخب فرنسا في هذه التصفيات بأداء مميز ومتميز، حيث يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة من أربع مباريات. بقيادة مدربه القدير والمخضرم ديديه ديشامب، يبدو المنتخب الفرنسي مرشحًا قويًا للتأهل إلى يورو 2024. تألقت الديوك الفرنسية بشكل لافت في المباريات السابقة وأظهرت استقرارًا في جميع الخطوط، سواء في الهجوم مع لاعبين مثل كيليان مبابي وأنطوان غريزمان، أو في الدفاع مع القائد رافائيل فاران ولوكا هيرنانديز.

الهدف الرئيسي لفرنسا في مباراة اليوم هو حسم النقاط الكاملة لتعزيز فرصها في التأهل وضمان مقعدها في يورو 2024. ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة فرصة لمدرب ديشامب لتجريب بعض التكتيكات الجديدة وإظهار عمق المنتخب الفرنسي.

أداء منتخب إيرلندا:

بالرغم من أن منتخب إيرلندا يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، إلا أنه يدخل مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على جبل طارق بثلاثية نظيفة. هذا الفوز أعاد الثقة إلى صفوف الفريق الإيرلندي وجعله يتطلع إلى مواصلة تحقيق النجاحات.

من المعروف أن منتخب إيرلندا يعتمد على جهد جماعي وروح قتالية عالية. يتصدر القائد سيامون كولمان الفريق ويحاول قيادته نحو تحقيق الفوز في المباريات المتبقية لضمان تأهلهم إلى يورو 2024.

آمال منتخبي اليوم:

من المتوقع أن تكون مباراة اليوم تحديًا كبيرًا لكلا المنتخبين. فرنسا تسعى إلى مواصلة سلسلة انتصاراتها وضمان التأهل المبكر إلى البطولة. على الجانب الآخر، يسعى إيرلندا لمواصلة الانتصارات ولديهم الطموح في التقدم في جدول الترتيب والمنافسة على مكان في يورو 2024.

تعد مباراة اليوم بين فرنسا وإيرلندا فرصة للجماهير لمتابعة تصفيات مثيرة ومنافسة قوية. يبقى السؤال حول من سيتمكن من تحقيق الانتصار والاقتراب أكثر من تحقيق حلم التأهل إلى يورو 2024. ستكون العيون متجهة إلى ملعب بارك دي برانس لمتابعة هذا الصراع الرياضي المثير.

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لمشاهدة مباراة فرنسا وإيرلندا بث مباشر {اضغط هنا }

تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام إيرلندا

وقع اختيار المشرف الفني على المنتخب الفرنسي على تشكيلة التي سوف تواجه المنتخب الايرلندي في تصفيات الاوروبية المؤهلة لكاس العالم:

حراسة المرمى: مايك مانيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – دايوت أوباميكانو – ويليام ساليبا – جول كوندي

خط الوسط: أدريان رابيو – إدواردو كامافينجا

خط الهجوم: كينجسلي كومان – أنطوان جريزمان – كيليان مبابي – أوليفييه جيرو

مشاهدة مباراة فرنسا وإيرلندا بث مباشر

مشاهدة مباراة فرنسا وايرلندا بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة فرنسا وايرلندا بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، أي الحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي، وستنقل مواجهة ايرلندا ضد فرنسا على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق حسن العيدروس.