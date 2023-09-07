كورة لايف الآن مشاهدة مباراة هولندا واليونان بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات أمم أوروبا

مشاهدة مباراة هولندا واليونان بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة هولندا واليونان بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات أمم أوروبا، في إطار فعاليات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024"، يتجه منتخب هولندا لمواجهة منتخب اليونان مساء اليوم على ملعب فيليبس. هذه المباراة تأتي ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية، وهي مباراة مهمة للطرفين بغض النظر عن مكانهما في جدول الترتيب. سنلقي في هذا التقرير نظرة على أداء كل منتخبي هولندا واليونان حتى الآن وتوقعاتهما لهذه المواجهة المهمة.

يستعد منتخب هولندا لمواجهة نظيره اليونان مساء اليوم الخميس 7 سبتمبر، على ملعب فيليبس، في إطار فعاليات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بدور المجموعات في التصفيات المؤهلة ليورو 2024م.

أداء منتخب اليونان:

منتخب اليونان يمر بفترة جيدة في هذه التصفيات، إذ يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من 3 مباريات. رغم تعرضهم للهزيمة أمام فرنسا في الجولة الماضية بهدف دون رد، إلا أن الأداء العام للفريق كان مشجعًا. يسعى منتخب اليونان إلى تصحيح المسار والعودة بقوة للمنافسة على التأهل إلى يورو 2024.

تحت قيادة مدربهم والمدير الفني اليوناني، يجب على منتخب اليونان الاعتماد على تجربة لاعبيهم الكبار مثل كوستاس مانولاس ويانيس فيريتو، إلى جانب الشباب الواعد الذين يمكن أن يساهموا في تحقيق النجاح. هذه المباراة مع هولندا ستكون اختبارًا هامًا للفريق اليوناني لإظهار تفوقهم واستعادة الثقة.

أداء منتخب هولندا:

منتخب هولندا بدأ مشواره في هذه التصفيات بشكل متذبذب. حتى الآن، يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط من لقاءين. خسر الفريق في المباراة الافتتاحية بنتيجة مدوية 4-0 أمام فرنسا، ولكنه تعوض في الجولة الثانية بفوز هام على جبل طارق بثلاثية نظيفة.

من المتوقع أن يكون منتخب هولندا مصممًا على تحقيق الانتصار في مباراة اليوم من أجل تصحيح المسار والعودة إلى مسار الانتصارات. يعتمد المنتخب الهولندي على لاعبين بارزين مثل ممفيس ديباي وفرينكي دي يونغ، ويأملون في تقديم أداء قوي لضمان الفوز.

مشاهدة مباراة هولندا واليونان بث مباشر اليوم

آمال المنتخبين:

لليونان، هذه المباراة هي فرصة للتصحيح والعودة إلى المنافسة على التأهل لبطولة يورو 2024. سيكون على الفريق اليوناني تحقيق توازن بين التحسينات في الأداء والحفاظ على الثقة.

أما بالنسبة لهولندا، فإنها تسعى إلى العودة إلى مسار الانتصارات وزيادة رصيدها من النقاط لتقديم أداء مستدام في التصفيات. هذه المباراة ستكون مناسبة للفريق الهولندي لإظهار تفوقهم والتأكيد على قدرتهم على التنافس على التأهل.

مباراة اليوم بين هولندا واليونان تعد فرصة للجماهير لمتابعة منافسة قوية في إطار التصفيات المؤهلة ليورو 2024. ستكون هذه المباراة اختبارًا هامًا لقدرة كل منتخب على تحقيق الفوز والتقدم نحو تحقيق أهدافه في البطولة. العيون ستكون متجهة إلى ملعب فيليبس لمتابعة هذا الصراع الرياضي المثير.

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توقيت مباراة هولندا واليونان اليوم في تصفيات يورو 2024

وتنطلق مباراة هولندا واليونان، يوم الخميس الموافق 7 من شهر سبتمبر الجاري، ذلك ضمن إطار منافسات دور المجموعات – الجولة الخامسة ضمن تصفيات يورو موسم 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:45 مساء بتوقيت موريتانيا، 7:45 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 8:45 مساء بتوقيت السودان وليبيا، 9:45 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، 10:45 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا واليونان في تصفيات يورو 2024

وتنقل مباراة هولندا ضد منافسة اليونان، مساء يوم الخميس الموافق 7 من شهر سبتمبر الجاري، ذلك ضمن إطار منافسات دور المجموعات – الجولة الخامسة ضمن تصفيات يورو موسم 2024، وتنقل احداث المباراة عبر قناة بي ان سبورت 2، وتنقل احداث المباراة بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.