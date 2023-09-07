يلا لايف الآن مباراة تنزانيا ضد الجزائر بث مباشر يلا شوت: آلحين يلا كورة لايف مشاهدة مباراة الجزائر وتنزانيا بث مباشر اليوم يلا شوت {تصفيات الكاف}

مشاهدة مباراة الجزائر وتنزانيا بث مباشر اليوم يلا شوت

لقاء أفريقي مريح لمحاربي الصحراء بين Algeria vs Tanzania اليوم، الآن مباراة تنزانيا ضد الجزائر بث مباشر يلا شوت: مشاهدة مباراة الجزائر وتنزانيا بث مباشر اليوم يلا شوت، ينتظر عشاق منتخب الجزائر بفارغ الصبر مباراة الفريق الهامة أمام منتخب تنزانيا في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية. تلك المباراة الحاسمة تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للجزائر، حيث يسعى الفريق إلى تحقيق الفوز في هذه الجولة الأخيرة لضمان حصوله على النقاط الثلاث وبالتالي التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023. هذه البطولة ستقام في كوت ديفوار، ومن المقرر أن تنطلق في شهر يناير المقبل.

مشاهدة مباراة الجزائر اليوم

موعد مباراة الجزائر وتنزانيا

بينما يواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب تنزانيا، بث مباشر الان، وذالك ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات من منافسات تصفيات بطولة كاس امم افريقيا لكرة القدم موسم 2023، اليوم الخميس الموافق 7 سبتمبر الجاري 2023، ومن المقرر أن يتم انطلاق صافرة بداية مباراة منتخب الجزائر ضد نظيره منتخب تنزانيا، بث مباشر الان، وذالك في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت موريتانيا، 8 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 9 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، 11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد تنزانيا

سيتم نقل مباراة الجزائر وتنزانيا، التي تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، عبر قناة بي إن سبورت 5. تعتبر بي إن سبورت الناقل الحصري للمباراة في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستقدم بثًا حصريًا لهذه المواجهة الهامة. بالإضافة إلى ذلك، ستتاح إمكانية متابعة اللقاء عبر البث الأرضي للقناة الجزائرية.

وقد تم اختيار المعلق حفيظ دراجي، الذي يتمتع بجماهيرية كبيرة في القارة الإفريقية، لتعليق أحداث المباراة. هذا يعكس الأهمية الكبيرة التي تلقيها المباراة والتوترات المرتقبة بين الفريقين.

يدخل منتخب الجزائر هذه المباراة بموقف مريح، حيث تأكد تأهله بالفعل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023. ومع ذلك، يسعى المدرب جمال بالماضي إلى استغلال هذه المباراة كفرصة لتحضير الفريق بشكل جيد للبطولة القادمة. الجزائر تطمح إلى العودة بقوة والمنافسة على اللقب في كوت ديفوار بعد أن خرجت من دور المجموعات في النسخة السابقة من البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الجزائر وتنزانيا | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الجزائر وتنزانيا | من هنـــا

تشكيل الجزائر المتوقع

قد استدعى المدير الفني للمنتخب الجزائري عناصر ذات الخبرة الكبيرة في المعسكر الحالي، حيث تمت دعوة لاعبين مميزين مثل بغداد بونجاح وسفيان فيغولي. يأتي هذا الاستدعاء في إطار تجربة بعض الأمور الجديدة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، التي تستمر حتى 20 سبتمبر.

حارس مرمى زغبة خط الدفاع عطال، توغاي، ماندي، بن سبعيني خط الوسط زروقي، فيغولي، عوار في خط الهجوم رياض محرز، بغداد بونجاح، بن رحمة

تشكيلة تنزانيا ضد الجزائر تصفيات كأس إفريقيا

اختار المدرب المشرف على تدريب المنتخب التنزاني تشكيلة من اللاعبين المميزين، الذين سوف يخوضون المباراة امام المنتخب الجزائري وهم الاتي: