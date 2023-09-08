ثروة لتأمينات الحياة: حققنا صافي أرباح بارتفاع 140% | فيديو

قال رماح أسعد العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة، إن مرحلة تأسيس الشركة انتهت وأصبحنا نمتلك جميع المنتجات التأمينية الفردية والجماعية التي تلائم كافة الأفراد والشركات سواء كانت طبية أو تأمينية أو ادخارية.

وأضاف رماح أسعد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لدينا باقة متنوعة من المنتجات المتكاملة، وكافة أدوات التسويق المتاحة بالإضافة إلى وجود جهاز إداري محترف وتميز، مما أدى إلى مضاعفة الأقساط خلال العام المالي 2022 / 2023.

تابع العضو المنتدب لشركة ثروة التأمينات الحياة، بلغت الأقساط المباشرة نحو 658 مليون جنيه مصري، بزيادة نسبتها +102% مقارنة بالعام المالي السابق، كما حققنا أرباح نشاط بلغت نحو 48.5 مليون جنيه مصري، مما يشكل زيادة بنسبة +140%،

