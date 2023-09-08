بجودة عالية: عرب سيد الآن مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الخامسة HD.. سفاح الجيزة الحلقة 5 ماي سيما

بجودة عالية: عرب سيد الآن مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الخامسة HD.. سفاح الجيزة الحلقة 5 ماي سيما، تصدرت الحلقة الخامسة من مسلسل "سفاح الجيزة" قائمة البحث العالمية في جوجل قبل ساعات قليلة من عرضها. المسلسل من بطولة الفنان أحمد فهمي وحقق نجاحًا هائلًا منذ بدء عرضه.

يحقق مسلسل "سفاح الجيزة" مشاهدات عالية يوما بعد يوم، حيث يترقب معجبوه عرض الحلقتين الخامسة والسادسة بشغف. يمكن مشاهدة المسلسل على منصة "شاهد" التي تقوم بإنتاجه، ولكن هناك أيضًا من يلجأون إلى مواقع أخرى مجانية لمشاهدة الحلقات.

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الخامسة HD

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الخامسة HD.. سفاح الجيزة الحلقة 5 ماي سيما

مسلسل "سفاح الجيزة" يُعرض على منصة "شاهد" بترتيب عرض أسبوعي حيث يُبث يوم الجمعة من كل أسبوع، وتُعرض حلقتين في كل حلقة بدءًا من الساعة 12 منتصف الليل عبر منصة "شاهد" الإلكترونية.

مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الـ5

يترقب الملايين من جمهور الدراما المصرية عرض الحلقة الخامسة من مسلسل سفاح الجيزة، المستوحى من أحداث حقيقية، والذي يدور حول تنفيذ قاتل متسلسل عدد من الجرائم بحق أشخاص ضمن دائرة معارفه.

أحداث الحلقة الأولى والثانية من مسلسل «سفاح الجيزة»

شهدت بداية الحلقة الأولى من مسلسل «سفاح الجيزة»، أحداثا مفاجأة ومرعبة، حيث بدأت الحلقة بمشهد لـ «جابر ــ أحمد فهمي» بطل العمل، وهو يقوم بتجهيز الطعام بتأني ونظام.

ثم اتجه إلى الفريزر الموجود في منزله، وقام بفتحه للتحقق من وجود جثة المرأة الملقاة فيه. لكن المفاجأة كانت أن هذه المرأة كانت زوجته. بعد ذلك، قام بحفر حفرة في فناء منزله ودفنها فيها. في هذا السياق، شهدت الحلقة جهودًا مكثفة من قبل عائلة زوجة جابر في البحث عنها بعد اختفائها. لكن جابر قال لهم أنها هربت مع شخص آخر وتركته، ثم توجه إلى الشرطة للإبلاغ عن اختفائها.

سفاح الجيزة الحلقة 5 ماي سيما

وفيما يتعلق بتطورات الأحداث، يظهر أحمد فهمي في المسلسل بشخصيات متعددة. بالإضافة إلى دوره كجابر، يظهر أيضًا بشخصية تُدعى يوسف. يعمل يوسف مع الفنان صلاح عبد الله في محل الملابس الخاص به، ويتورط في علاقة غير شرعية مع زوجة جابر الأولى نجلاء، التي تجسدها جيهان الشماشرجي. وعلى الرغم من ذلك، يتصرف جابر تجاهها وكأنه صديقها وشريكها، ويضع مصلحتهما في المقام الأول.

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قصة مسلسل سفاح الجيزة -الحلقة 5

تدور أحداث مسلسل سفاح الجيزة في إطار من الجريمة والدراما، حول عدد من الجرائم الغامضة، والدوافع التي امتلكها جابر الذي وُصف لاحقًا بأنه قاتل متسلسل، بعد أن تسبب في ذعر بمحيط سكنه لسنوات، بطولة أحمد فهمي، راكين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، هايدي خالد، حنان يوسف، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، لبنى ونس.. وتنتظر الجماهير الحلقتين 5 و6 من مسلسل سفاح الجيزة بشغف غير طبيعي، نظرا للأحداث التشويقية المثيرة وتألق النجم أحمد فهمي في أدائه.