مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الخامسة 5 مجانا shahid.mbc سفاح الجيزة 5 EgyBest

مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الخامسة 5 مجانا shahid.mbc سفاح الجيزة 5 EgyBest، ينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "سفاح الجيزة"، حيث يتم عرض المسلسل بشكل أسبوعي. أعلنت منصة "شاهد" عن توفر الحلقة الأولى والثانية من المسلسل في يوم الخميس، الموافق 25 أغسطس، وفي الأسبوع الماضي تم عرض الحلقة الثالثة والرابعة. والآن، يترقب الجمهور بفارغ الصبر مشاهدة الحلقات الجديدة، وهي الحلقة الخامسة والسادسة.

وفي إطار جدول العرض المحدد، يتم عرض حلقتين جديدتين من المسلسل في يوم الخميس من كل أسبوع. يمكنك متابعة عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "سفاح الجيزة" مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الخامسة

سفاح الجيزة 5 EgyBest

مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الخامسة 5

منصة "شاهد" تُقدم عروض المسلسل "سفاح الجيزة" لمشتركيها، حيث تم توفير أربع حلقات من المسلسل حتى الآن على المنصة. ولكن يمكنك الاستمتاع بجميع الحلقات من خلال الاشتراك في المنصة. بالإضافة إلى ذلك، يُعرض مسلسل "سفاح الجيزة" أيضًا على منصات أخرى مثل "ماي سيما" و"ايجي بست" بشكل مجاني. ومع ذلك، يجب أن تلاحظ أن هذه المواقع تواجه بعض المشاكل بسبب حقوق الملكية الفكرية المملوكة لمنصة "شاهد"، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى توقف عرض المسلسل على تلك المنصات.

منصة "شاهد" تقدم مجموعة متنوعة من عروض الاشتراك للجمهور، بما في ذلك خيارات شهرية وسنوية. يُمكنك مشاهدة الحلقة الأولى مجانًا على المنصة، ولكن للوصول إلى باقي الحلقات، يتعين عليك الاشتراك في خدمة "شاهد".

سفاح الجيزة

سفاح الجيزة 5 EgyBest

تم الإعلان عن أن مسلسل "سفاح الجيزة" يتألف من ثماني حلقات حتى الآن، ولم يتم الكشف وجود موسم ثاني لهذا المسلسل الناجح حتى اللحظة. يقوم المسلسل بتصوير أحداث مأخوذة من قصة واقعية لشخص يُدعى "قذافي فراج عبدالعاطي"، الذي ارتكب جرائم قتل راح ضحيتها 4 نساء. تم تعديل بعض الأحداث في المسلسل لتتناسب مع السياق الدرامي.

في المسلسل، يقوم الفنان أحمد فهمي بتجسيد أربع شخصيات حتى الآن، منها:

جابر: شخص يعيش مع والدته ويعمل في مجال الاستيراد والتصدير، قام بقتل زوجته وأقنع أهلها بأنها هربت.

قام أيضًا بالتخلص من عمته بسبب الخلافات المتكررة مع والدته.

يوسف- ثاني شخصية يعمل بمصنع وصاحب المصنع هو صلاح عبد الله تخلص من زوجته وتسبب في سجنه.

حسن- هو سائق أوبر مرتبط بفتاة ما زالت بالدراسة وعدها بالزواج بمجرد الحصول على شقة.

شخصية محي- والذي يحب فتاة تسمى زينة ولكن بسب رفضها الزواج منه تزوج شقيقتها سلمى والتي أقنعها أنه يعمل في الاستيراد والتصدير لغيابه عنها لفترات طويلة، واختطف زينه بعد مساعدته في قتل هالة صديقتها.

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موعد إعدام سفاح الجيزة

حازت قضية سفاح الجيزة على اهتمام المصريين، خاصةً بعد عرض مسلسل سفاح الجيزة بطولة أحمد فهمي، فقد انتشرت القضية بشكل واسع من بعد هذا العمل، حتى الآن تم الحكم عليه 4 إعدام بسبب قتل 4 أشخاص، وبدأ تسلسل القتل من عام 2015 حتى عام 2018 حين تم القبض عليه.