الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقية تمويل مع نظيره العماني بـ 53.33 مليون دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر

وقّع الصندوق السعودي للتنمية اليوم الخميس اتفاقية تمويل تنموية مع بنك التنمية العماني بقيمة 53.33 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج الدعم المقدّم من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق لسلطنة عُمان بقيمة 150 مليون دولار.

 

وتهدف الاتفاقية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى دعم مبادرات ‏بنك التنمية العماني في الأنشطة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي وخلق فرص العمل في مختلف ولايات ومحافظات عُمان،

 

وقالت الوكالة إن الاتفاقية تأتي تعزيزًا للعلاقات التنموية والشراكة الإنمائية الوثيقة الممتدة على مدى أكثر من أربعة عقود بين الجانبين، فيما تسهم هذه المشروعات والبرامج الإنمائية في تحقيق الرؤى المشتركة والطموحة، للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي في سلطنة عُمان.

 

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