تراجع إنتاج السكر في تايلاند بسبب الجفاف الشديد

الاقتصاد
بوابة الفجر

توقع "رانجسيت هيانجرات" مدير شركة "تاي شوجر ميلرز" التايلاندية لإنتاج السكر، انخفاض إنتاج السكر في البلاد، التي تعد ثاني أكبر مصدر للسكر في العالم، بنحو الخمس في موسم الحصاد القادم بسبب الجفاف وهو ما قد يضع المزيد من الضغوط على السوق العالمية.

 

وأشار، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن الإنتاج سينخفض بنسبة 18٪ ليصل إلى نحو 9 ملايين طن في موسم 2023-2024، حيث إنه من المرجح أن تزداد حدة الحرارة والجفاف الشديدين في السنوات المقبلة، مما قد يدفع بعض المزارعين إلى زراعة الكسافا" على أمل أن يتحمل المحصول الحرارة بشكل أفضل.

 

وتوقع "رانجسيت" أن تنخفض صادرات البلاد من السكر إلى 6 ملايين طن العام المقبل، مقارنة بـ 8 ملايين طن هذا العام.

 

Elfagr.org

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