اليابان تخفض تقديراتها لنمو الاقتصاد في الربع الثاني



نما اقتصاد اليابان بصورة أقل من التي أعلنتها التقديرات الأولية خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما تراجعت الأجور في يوليو تموز الماضي.

ووفقًا للبيانات الرسمية التي صدرت الجمعة الثامن من سبتمبر أيلول، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو 4.8% في الفترة من أبريل نيسان وحتى يوليو تموز، مقارنة بالتقديرات الأولية عند 6%.

أما توقعات المحللين فأشارت إلى أن اقتصاد اليابان سينمو بنحو 5.5%.

أما العامل الأساسي وراء خفض التقديرات فهو تراجع النفقات الرأسمالية بنحو 1%، في حين كانت البيانات الأولية قد أشارت إلى استقرارها، بينما أشارت التوقعات إلى تراجع بنسبة 0.7%.

هذا وتراجع الاستهلاك الخاص -يشكل أكثر من نصف الاقتصاد- بنحو 0.6% على أساس فصلي، وهي وتيرة أعلى بنحو 0.1% من التقديرات الأولية.

وتراجعت الأجور الحقيقية المعدلة وفقًا للتضخم للشهر السادس عشر على التوالي في يوليو تموز.