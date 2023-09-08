الصين: الصناعات الخفيفة تسجل نموًا متزايدًا في النصف الأول من 2023

أظهرت بيانات رسمية أن الصناعات الخفيفة للصين سجلت نموًا متزايدًا في النصف الأول من عام 2023، مدفوعة بزيادة الطلب المحلي وزيادة الصادرات.

وذكرت مجموعة الصين للإعلام نقلا عن مصلحة الدولة للإحصاء إن القيمة المضافة لشركات الصناعات الخفيفة، التي تشمل قطاعات مثل الملابس والأحذية والإلكترونيات الاستهلاكية، ارتفعت بنسبة 0.4% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023.

وفي يونيو الماضي، زادت القيمة المضافة بنسبة 2.3% على أساس سنوي، بزيادة 1.7 نقطة مئوية عن مايو الماضي، وحافظت على النمو لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

ومن بين 92 منتجا رئيسيا للصناعات الخفيفة التي أحصاها المكتب الوطني الصيني للإحصاء، نما إنتاج 48 منتجا.

وفي النصف الأول للعام الجاري، وصل إجمالي مبيعات التجزئة لـ11 فئة من سلع الصناعات الخفيفة إلى 3.5 تريليون يوان “479 مليار دولار أمريكي”، ما يمثل 15.4% من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية الاجتماعية، بزيادة 6.3% على أساس سنوي.

وقالت خه يه، نائبة رئيس المجلس الوطني الصيني للصناعات الخفيفة "مع تنفيذ سلسلة من السياسات لتحقيق استقرار النمو وتوسيع الطلب المحلي وتشجيع الاستهلاك تدريجيا، انتعشت السوق الاستهلاكية المحلية بشكل مطرد في العام الجاري، وعمل اقتصاد الصناعات الخفيفة بشكل مطرد وتحسن، وأظهر مرونة قوية وقدم دعما هاما للتنمية المستقرة للاقتصاد الصناعي".