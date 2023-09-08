عاجل.. شركات الاتصالات تستعد لتطبيق زيادة جديدة في أسعار المكالمات والانترنت

تستعد شركات الاتصالات لتطبيق زيادة جديدة فى أسعار خدماتها خلال الفترة المقبل، وذلك بعد انتهاء الشركات الأربعة فى مصر من الاتفاقات النهائية مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وجاري تحديد نسبة الزيادة علي أن يبدأ بعدها التطبيق بزيادة أسعار خدمات الاتصالات بما يعادل حجم تأثر الشركات جراء تغيير أسعار العملة وأسعار الكهرباء.



وأوضح مصدر، أن الارتفاع المتتالي في سعر الدولار أدى إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير وهو ما أثر على مستوى الخدمة وعلى ميزانيات الشركات العاملة في السوق المصري بنسبة وصلت إلى 50%، وهو ما دفع الشركات إلى مطالبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالنظر في تحريك أسعار خدمات الاتصالات في مصر خصوصًا وأنه لم يتم تحريكها منذ 6 سنوات حيث كان أخر تحريك في عام 2017.

ولفت المصدر، إلى أن السيناريوهات المطروحة لتحريك الأسعار متعددة قد تصل إلى 5 سيناريوهات، منها ما يضع تصور لتحريك أسعار الخدمات الصوتية للاتصالات (دقائق المحمول) والإبقاء على أسعار خدمات الإنترنت كما هي، ومنها ما يضع تصور لرفع أسعار خدمات الإنترنت مع الإبقاء على أسعار الخدمات الصوتية كما هي، ومنها ما يطالب برفع أسعار الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت في نفس الوقت.

ولم يحدد المصدر نسبة الزيادة، وإن قال أنها ليست كبيرة، مؤكدًا أنها لن تؤثر بشكل كبير على ميزانية المواطن.

وأشار المصدر، إلى أن تحريك أسعار خدمات الاتصالات سيساعد الشركات في تحسين مستوى الخدمة وامتصاص جزء من الارتفاعات المتتالية لسعر الدولار فيما يعرف بـ "تعويم الجنيه" والذي حدث أكثر من مرة على مدار العام السابق ومتوقع حدوثه مرة أخرى، وهو ما كان له بالغ الأثر على الشركات وقوائم أعمالها.