يلا شوت بث مباشر مباراة مصر واثيوبيا اليوم في تصفيات أفريقيا 2023 كورة لايف

يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر اليوم في تصفيات إفريقيا 2023 كورة لايف،جماهير عشاق كرة القدم مهتمة بمعرفة القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة المنتخب المصري ومنتخب إثيوبيا اليوم في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023. هذه المباراة تمثل الفرصة الأخيرة للمنتخب المصري للتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 حيث يواجه منتخب إثيوبيا.

منتخب مصر قد تصدر مجموعته بـ 12 نقطة وضمن التأهل للبطولة. ستُجرى قرعة كأس الأمم الأفريقية 2024 في أكتوبر المقبل لتحديد تشكيل المجموعات، ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 13 يناير 2024 في كوت ديفوار.

يلا شوت بث مباشر مباراة مصر وإثيوبيا اليوم في تصفيات إفريقيا 2023 كورة لايف

للمزيد من المعلومات حول موعد المباراة وترددات القنوات المفتوحة التي ستنقل اللقاء، والتشكيل المتوقع للفريقين، وحكم المباراة، يُفضل متابعة موقع الفجر الرياضي للتحديثات الحديثة والمواعيد.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا اليوم في تصفيات إفريقيا 2023

وعن موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا اليوم في تصفيات إفريقيا 2023، يحل الفريق الأول لكرة القدم بإثيوبيا ضيفًا على ملعب ستاد 30 يونيو “ستاد الدفاع الجوي” بالقاهرة لمواجهة منتخب مصر اليوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

وتنطلق مباراة مصر ضد إثيوبيا اليوم في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، إثيوبيا، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، اليمن، البحرين، الأردن، سوريا، العراق، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد إثيوبيا اليوم في تصفيات الأمم الأفريقية

بالنسبة لقنوات البث المفتوح التي ستقوم بنقل مباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات الأمم الأفريقية اليوم، يمكن تصييغ النص كما يلي:

قنوات البث المفتوح التي ستقوم بنقل مباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات الأمم الأفريقية اليوم هي:

قناة ON Time Sports أعلنت نقل المباراة بشكل حصري ومجاني للجماهير داخل مصر فقط على قناة تايم سبورت الأرضية.

قناة beIN SPORTS 6 المشفرة ستقوم أيضًا بنقل المباراة.

يتاح مشاهدة المباراة بث مباشر على تطبيق وموقع beIN CONNECT باشتراك مدفوع.

هذه هي ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد إثيوبيا اليوم.





تردد تايم سبورت الأرضية التردد: UHF32 الرقم والتماثلي: UHF9 قم بفصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من يموت تحكم التلفزيون. ثم عليك توصيل إريال استقبال أرضي بالتلفزيون بشكل سليم. وستجد القنوات الأرضية من بينها تايم سبورت وحال عدم وجود قناة تايم سبورت اضغط على زر “الإعدادات”. ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات. عليك عمل توليف إعداد القناة. اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد الرقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها. وأخيرًا يمكنك الاستمتاع بمشاهدة مباراة مصر وأثيوبيا بث مباشر اليوم تردد بين سبورت 6 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة إثيوبيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: مصطفى فتحي - عمر مرموش - مصطفى محمد.

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تشكيل منتخب إثيوبيا أمام مصر

حكم مباراة مصر وإثيوبيا اليوم

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن حكم مباراة مصر وإثيوبيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا 2023، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالآتي:

اسم الحكم مهمة الحكم جنسية الحكم باتريك مبيامي حكم ساحة الجابون بوريس مارلايس ديتسوجا حكم مساعد أول الجابون ستيفن موتاسي مويو حكم مساعد ثانِ الكونغو ميسي جييسي نكونكو الحكم الرابع الكونغو

تردد قناة أون تايم سبورتس الأرضية الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

مكن لراغبي مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا متابعة مباراة مصر وإثيوبيا عبر التردد التالى:

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

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