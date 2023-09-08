بث مباشر مباراة مصر ضد إثيوبيا تويتر: الآن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر اليوم يلا شوت

جولة إفريقية جديدة Egypt vs Ethiopia اليوم، بث مباشر مباراة مصر ضد إثيوبيا تويتر: مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر اليوم يلا شوت ، وتنتظر جماهير منتخب مصر لكرة القدم مواجهة حاسمة بين منتخب بلادهم ونظيرهم الإثيوبي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك على الرغم من تأهل منتخب مصر إلى النهائيات بغض النظر عن نتيجة هذه المباراة المرتقبة. ستكون هذه المواجهة فرصة لمنتخب مصر لاستعادة هيبته وتحقيق الفوز على حساب إثيوبيا، بعد خسارته في المباراة الأولى بينهما في بداية هذه التصفيات.

تعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2023 من المباريات الهامة التي ستحدد مصير المنتخبين في التأهل للبطولة العالمية، يسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز في هذه المباراة وتحقيق ثلاث نقاط ثمينة للبقاء في سباق التأهل.

بدأ المنتخب المصري استعداداته بجدية لهذه المباراة المهمة منذ إعلان جدول التصفيات، حيث تمركز المدرب واللاعبون على تصحيح الأوضاع بعد الهزيمة الأولى أمام إثيوبيا. تم تعزيز التدريبات والتكتيكات بشكل مكثف، مع التركيز على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا

من المقرر أن يكون موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا الجمعة 8 سبتمبر 2023 عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والساعة الثامنة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبيى، وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا

من المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورتس مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا وذلك عبر ترددها الفضائي المشفر، وسيلتقي منتخب مصر ذد إثيوبيا الجمعة الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا مجانًا

يمكن لراغبي مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا متابعة مباراة مصر وإثيوبيا عبر قناة أون تايم سبورتس الأرضية حيث يسمج الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للدولة صاحبة الأرض نقل المباراة عبر قناتها الأرضية مجانًا.

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تردد قناة أون تايم سبورتس الأرضية الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

يمكن لراغبي مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا متابعة مباراة مصر وإثيوبيا عبر التردد التالى:

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تصحيح الخطأ: 6/5

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – علي جبر – محمد عبد المنعم – محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – أحمد سيد زيزو.

الهجوم: مصطفى فتحي – عمر مرموش – مصطفى محمد.

تردد قناة بي ان سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

تردد تايم سبورت الأرضية التردد: UHF32 الرقم والتماثلي: UHF9 قم بفصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من يموت تحكم التلفزيون. ثم عليك توصيل إريال استقبال أرضي بالتلفزيون بشكل سليم. وستجد القنوات الأرضية من بينها تايم سبورت وحال عدم وجود قناة تايم سبورت اضغط على زر “الإعدادات”. ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات. عليك عمل توليف إعداد القناة. اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد الرقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها. وأخيرًا يمكنك الاستمتاع بمشاهدة مباراة مصر وأثيوبيا بث مباشر اليوم تردد بين سبورت 6 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر اليوم يلا شوت

حكم مباراة مصر وإثيوبيا اليوم