يلا شوت Egypt مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر كورة لايف في تصفيات إفريقيا 2023 اليوم Live Stream

يلا شوت Egypt مشاهدة مباراة مصر واثيوبيا بث مباشر كورة لايف في تصفيات أفريقيا 2023 اليوم

يلا شوت Egypt مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر كورة لايف في تصفيات إفريقيا 2023 اليوم،يبحث الكثيرون من مشجعى منتخب مصر لكرة القدم عن كيفية مشاهدة مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا، ورغم تأهل منتخب مصر إلى النهائيات بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم بين منتخب مصر ضد إثيوبيا، إلا أن منتخب مصر يبحث عن تحقيق الفوز على حساب إثيوبيا بعد هزيمة منتخب مصر أمام إثيوبيا في بداية التصفيات

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا

من المقرر أن يكون موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا الجمعة 8 سبتمبر 2023 عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والساعة الثامنة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبيى، وأبوظبي.

يلا شوت Egypt مشاهدة مباراة مصر واثيوبيا بث مباشر كورة لايف في تصفيات أفريقيا 2023 اليوم

مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا يلا شوت

وتأهل منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 متصدرًا مجموعته برصيد 12 نقطة، ويليه منتخب غينيا من نفس المجموعة، وسوف تحدد قرعة كأس أمم إفريقيا 2024 في شهر أكتوبر المقبل لتحديد المجموعات، وستنطلق البطولة في يوم 13 يناير 2024 بكوت ديفوار.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا

من المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورتس مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا وذلك عبر ترددها الفضائي المشفر، وسيلتقي منتخب مصر ذد إثيوبيا الجمعة الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر

نقدم لكم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد إثيوبيا اليوم.

تردد تايم سبورت الأرضية

التردد: UHF32 الرقم والتماثلي: UHF9

قم بفصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من يموت تحكم التلفزيون.

ثم عليك توصيل إريال استقبال أرضي بالتلفزيون بشكل سليم.

وستجد القنوات الأرضية من بينها تايم سبورت

وحال عدم وجود قناة تايم سبورت اضغط على زر “الإعدادات”.

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

عليك عمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد الرقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

وأخيرًا يمكنك الاستمتاع بمشاهدة مباراة مصر وأثيوبيا بث مباشر اليوم

مباراة مصر واثيوبيا بث مباشر

تردد بين سبورت 6

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

مشفرة

وتتضمن القنوات المجانية التي ستنقل المباراة في الداخل المصري “القناة الرياضية المصرية” و “النيل للرياضة”، حيث ستقدمان التغطية المباشرة للمباراة بالإضافة إلى التحليلات والتعليقات الفنية من خبراء كرة القدم المصرية.

علاوة على ذلك، سيتمكن المشجعون من الاستماع إلى استوديوهات تحليلية مميزة على محطة “ONT”، التي ستقدم تحليلاً شاملاً للمباراة قبل وبعد المباراة، بالإضافة إلى استضافة نجوم الكرة المصرية لمناقشة الأحداث وتحليل الأداء الفردي وتوقعات النتيجة.

علاوة على ذلك، يُشترط عرض المباراة على قنوات مجانية وعامة، وفقًا للتوجيهات التي وجهتها اللجنة العليا للطوارئ الصحية في مصر. ويأتي ذلك في إطار تشجيع الجماهير على مشاهدة المباريات من البيت والاستمتاع بالألعاب الرياضية بطريقة آمنة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر افريقيا وإثيوبيا | من هنــــا رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر افريقيا وإثيوبيا | من هنــــا

تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة إثيوبيا اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: مصطفى فتحي - عمر مرموش - مصطفى محمد.