بث مباشر ( يلا شوت ) الآن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا اليوم في تصفيات أمم أفريقيا

ثأر الجولة الأولي بين Egypt vs Ethiopia اليوم، بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا، تعتبر مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 واحدة من المباريات الهامة والمثيرة في عالم كرة القدم. ستُقام هذه المباراة على ملعب 30 يونيو في القاهرة، العاصمة المصرية، وتحمل العديد من القصص والأحداث المميزة.

منتخب مصر يعد واحدًا من أقوى المنتخبات الأفريقية ويحظى بمهاجم متميز مثل محمد صلاح، الذي يعتبر أحد أفضل لاعبي العالم. يتميز منتخب مصر بالخبرة والقدرة على تسجيل الأهداف، وسيكون لديهم ميزة اللعب أمام جماهيرهم في ملعب القاهرة الدولي.

مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

منتخب مصر تألق في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا بالتأهل المبكر إلى البطولة التي ستقام في كوت ديفوار. حصل المنتخب المصري على 12 نقطة من 5 مباريات، مما جعله يتصدر المجموعة ويتفوق بفارق 3 نقاط عن غينيا، الوصيفة في المجموعة. تألق لاعبو المنتخب المصري في هذه التصفيات وقدموا أداءً مميزًا.

مباراة منتخب مصر مع إثيوبيا لها أهمية خاصة بالنسبة للفراعنة. يعود هذا الاهتمام إلى مباراة الذهاب بين الفريقين حيث تعرض المنتخب المصري لهزيمة مفاجئة على يد إثيوبيا. هذه الخسارة أدت إلى إقالة المدرب السابق إيهاب جلال من منصبه. بالتالي، تعتبر هذه المباراة فرصة للمنتخب المصري للثأر من الخسارة السابقة وإثبات تفوقه وقوته.

من الجدير بالإشارة إلى أنه تم سحب قرعة تصفيات كأس العالم 2026 منذ شهرين، وستشهد هذه التصفيات مشاركة منتخب مصر في مجموعة تضم أيضًا بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي. ستكون هذه التصفيات تحدًا كبيرًا للمنتخب المصري حيث سيسعى للتأهل إلى كأس العالم وتحقيق نجاح كبير على الساحة الدولية.

بث مباشر مباراة مصر وإثيوبيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

من الجدير أيضًا بالذكر أن المباراة بين مصر وإثيوبيا تأتي في ظل الأحداث والتوترات الجارية بين البلدين بسبب النيل الأزرق وسد النهضة. تأثير هذه الأحداث على المباراة يمكن أن يزيد من حدة المنافسة والتوتر على أرض الملعب.

تترقب الجماهير المصرية هذه المباراة بشغف كبير، ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة تجمع بين منتخبين قويين. من الممكن أن تحمل هذه المباراة الكثير من الأهداف واللحظات الرائعة التي ستبقى في ذاكرة عشاق كرة القدم لفترة طويلة.

باختصار، مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 تعتبر حدثًا هامًا في عالم كرة القدم وتحمل العديد من القصص والأحداث المميزة. ستكون فرصة للمنتخب المصري للثأر من الهزيمة السابقة وإثبات قوته، وستشكل تحديًا كبيرًا في طريقه نحو التأهل إلى كأس العالم 2026.

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لمشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر ( اضغط هنا )

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023؟

يمكن مشاهدة مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لجميع مباريات تصفيات الكان فضائيًا في الشرق الأوسط والوطن العربي.

وستكون القناة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا هي beIN SPORTS HD 6، وهي القناة الرئيسية لمباريات التصفيات والتي تُذاع عليها جميع اللقاءات إلا في حال إقامة أكثر من مباراة في نفس الموعد، وحينها تُستخدم لنقل المباراة الأهم، بينما تُنقل المباريات الأخرى عبر قنوات أخرى بالشبكة القطرية.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023؟

حصلت مجموعة "beIN SPORTS" على حقوق بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2023 في الوطن العربي، ولمشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وإثيوبيا عبر الإنترنت، فما عليك إلا الاشتراك في خدمة "beIN Connect" أو الخدمة الجديدة "TOD".

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا؟

توجد القناة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا "beIN SPORTS 6" على القمرين الاصطناعيين "سهيل سات" و"نايل سات"، وستجدها عبر الترددات التالية:

تردد قناة beIN SPORTS 3 على نايل سات

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS 3 على سهيل سات

التردد: 11585.

الاستقطاب: عامودي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد تايم سبورت الأرضية التردد: UHF32 الرقم والتماثلي: UHF9 قم بفصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من يموت تحكم التلفزيون. ثم عليك توصيل إريال استقبال أرضي بالتلفزيون بشكل سليم. وستجد القنوات الأرضية من بينها تايم سبورت وحال عدم وجود قناة تايم سبورت اضغط على زر “الإعدادات”. ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات. عليك عمل توليف إعداد القناة. اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد الرقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها. وأخيرًا يمكنك الاستمتاع بمشاهدة مباراة مصر وأثيوبيا بث مباشر اليوم تردد بين سبورت 6 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

متى موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريفيا 2023؟

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة السادسة من دور المجموعات لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 هو يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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حكم مباراة مصر وإثيوبيا اليوم

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن حكم مباراة مصر وإثيوبيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا 2023، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالآتي: