مشاهدة مباراة منتخب مصر تويتر:كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة منتخب مصر تويتر:كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر اليوم يلا شوت، من المتوقع أن يترقب عشاق كرة القدم المصرية بفارغ الصبر مباراة قوية ستجمع بين منتخبي مصر وإثيوبيا مساء اليوم، وذلك على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

موقع الفجر يقدم مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، أي الثامنة بتوقيت أبو ظبي، وستنقل مواجهة إثيوبيا ضد مصر على الهواء عبر قناة بي إن سبورت (6) بأداء صوتي للمعلق علي محمد علي.

مشاهدة مباراة منتخب مصر تويتر:كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر اليوم يلا شوت

تألق منتخب مصر بشكل لافت في الفترة الأخيرة خلال تصفيات كأس الأمم الإفريقية، حيث نجح في ضمان مشاركته في البطولة بعدما احتل صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة. جاء ذلك بعد فوزه على منتخب غينيا في المرحلة السابقة بنتيجة 2-1.

مشاهدة مباراة منتخب مصر تويتر:كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر اليوم يلا شوت

يُظهر المنتخب المصري في هذه المرحلة بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، ويسعى المدير الفني روي فيتوريا ولاعبوه إلى تقديم أداء مميز يمكنهم من تحقيق الفوز في هذه المباراة، بهدف مواصلة تصدر المجموعة والاستمرار في تحقيق النجاحات.

من جهة أخرى، فإن منتخب إثيوبيا خارج من منافسات التأهل لكأس الأمم الإفريقية وفشل في تحقيق هذا الهدف. يحتل المنتخب المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط بعد التعادل السلبي مع منتخب مالاوي في الجولة السابقة.

من المتوقع أن يدخل المنتخب الإثيوبي المباراة بروح معنوية مرتفعة وتركيز كبير، حيث يسعى لتحقيق الفوز بهدف زيادة رصيده من النقاط وإنهاء مشاركته في التصفيات بأفضل شكل ممكن.

بث مباشر.. مباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023

تمت مواجهة منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية لمجموعة تضم منتخبات مالاوي وغينيا وإثيوبيا. في مباراته الافتتاحية، نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز على منتخب غينيا بفضل هدف من صاحب القميص رقم 9 مصطفى محمد، مما منحه النقاط الثلاث.

وفي المباراة الختامية له في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، سيواجه منتخب مصر منتخب إثيوبيا بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا. ستقام المباراة على ملعب استاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر افريقيا وإثيوبيا | من هنــــا

قد حسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار في يناير المقبل بعد تصدره للمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة. حقق المنتخب المصري أربعة انتصارات، اثنين منها أمام منتخب مالاوي ذهابًا وإيابًا واثنين أمام منتخب غينيا ذهابًا وإيابًا، إلى جانب خسارته الوحيدة أمام منتخب إثيوبيا في مباراة خارج الديار.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

يمكنك مشاهدة مباراة مصر اليوم على البث الأرضي لقناة أون تايم سبورت عبر التردد الأرضي: UHF32 الرقم والتماثلي: UHF9.

تردد تايم سبورت الأرضية التردد: UHF32 الرقم والتماثلي: UHF9 قم بفصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من يموت تحكم التلفزيون. ثم عليك توصيل إريال استقبال أرضي بالتلفزيون بشكل سليم. وستجد القنوات الأرضية من بينها تايم سبورت وحال عدم وجود قناة تايم سبورت اضغط على زر “الإعدادات”. ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات. عليك عمل توليف إعداد القناة. اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد الرقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها. وأخيرًا يمكنك الاستمتاع بمشاهدة مباراة مصر وأثيوبيا بث مباشر اليوم تردد بين سبورت 6 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

حكم مباراة مصر وإثيوبيا اليوم

اسم الحكم مهمة الحكم جنسية الحكم باتريك مبيامي حكم ساحة الجابون بوريس مارلايس ديتسوجا حكم مساعد أول الجابون ستيفن موتاسي مويو حكم مساعد ثانِ الكونغو ميسي جييسي نكونكو الحكم الرابع الكونغو

التأكد من التوقيت والقنوات الناقلة: قبل البدء في البحث عن الترددات، تأكد من معرفة توقيت المباراة والقنوات الناقلة التي ستبثها يمكنك الحصول على هذه المعلومات عن طريق مواقع الأخبار الرياضية أو الاتصال بمزود الخدمة التلفزيونية المحلي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر افريقيا وإثيوبيا | من هنــــا

الاطلاع على المواقع الرسمية للقنوات: زر مواقع القنوات الناقلة وتحقق من قائمة البرامج أو الجداول الزمنية الخاصة بهم قد يحتاج البعض إلى الاشتراك المدفوع لمشاهدة المباراة، لذا تأكد من توافر الاشتراك والاشتراطات اللازمة قبل البدء في العملية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد هاني.

الوسط: طارق حامد، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش.

الهجوم: مصطفى محمد.