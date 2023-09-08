كورة لايف الآن بث مباشر ( يلا شوت ) آلحين { 1 - 0 } مشاهدة مباراة السعودية وكوستاريكا الشوط الأول اليوم مباراة ودية

مشاهدة مباراة السعودية وكوستاريكا يلا شوت بث مباشر اليوم

لقاء ودي حصري Saudi Arabia vs. Costa Rica اليوم، بالنسبة للجماهير العربية المهتمة بالتفاصيل الشاملة لمباراة السعودية وكوستاريكا الودية، إليكم موعد هذه المباراة المهمة. ستكون هذه المواجهة فرصة حاسمة لمتابعة منتخب السعودية والاطلاع على استعداداته الجادة لتصفيات كأس العالم ونهائيات بطولة كأس أمم آسيا. يأتي هذا في ظل التطورات الهامة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مجال كرة القدم والرياضة بشكل عام.

هذه المباراة الودية تحمل معها أهمية كبيرة للأخضر السعودي، حيث يقوده المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني في أول ظهور له مع المنتخب السعودي. هذا اللقاء سيكون فرصة لمشاهدة نهجه الفني وكيفية تأثيره على الفريق.

في الدقيقة 12 ' جوووووووووووول فرانتشيسكو كالفو فرانتشيسكو كالفو لصالح كوستاريكا

هذه المباراة تمثل بداية جديدة للمنتخب السعودي بعد تولي المدرب الإيطالي مانشيني مسؤولية التدريب، خلفًا للمدرب الفرنسي إيرفي رينارد الذي أنهى مسيرته مع الفريق بعد أكثر من ثلاث سنوات. وستكون هذه المواجهة الودية فرصة لرؤية أسلوب اللعب الجديد الذي سيتبعه المنتخب السعودي تحت قيادة مانشيني.

بالنسبة للمنتخب السعودي، يتوجب عليه تحقيق أداء مميز في هذه المباراة، حيث يستعد لتصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا في قطر. تجري التحضيرات بقوة وتركيز كبير في معسكر المنتخب السعودي في إنجلترا، وهذا يعكس التصميم الشديد على تقديم أداء يليق بتطلعات الجماهير.

من ناحية أخرى، يأتي المنتخب الكوستاريكي بجهد كبير واستعدادات جادة لهذه المباراة. يسعى الفريق للفوز بها لرفع معنويات لاعبيه قبل المباريات الهامة في المستقبل.

تأتي هذه المباراة بعد حقبة جديدة للمنتخب السعودي بعد تولي مانشيني المسؤولية، وستكون فرصة للجماهير لرؤية تطورات الأخضر والتأكد من استعداده للتحديات الكبيرة في المرحلة المقبلة. بالتأكيد، ستكون هذه المباراة محط اهتمام وترقب لمحبي كرة القدم في العالم العربي وخارجه.

موعد مباراة السعودية وكوستاريكا

يُسلط الضوء الآن على المدرب الإيطالي البارز روبرتو مانشيني، الذي قد خاض تحديًا جديدًا عندما تولى تدريب المنتخب السعودي. تم تعيينه لهذا المنصب بعد رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي انتقل لتدريب المنتخب الفرنسي للسيدات، وهذا يُعد تحدًا كبيرًا لمانشيني ليُظهر قدراته ويعبر عن ذاته أمام جماهير الأخضر السعودي.

في مباراة ودية مُقررة، الجمعة 8 سبتمبر، سيواجه منتخب السعودية نظيره الكوستاريكي على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل. ستُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وهي فرصة مهمة لمانشيني ليُظهر نهجه الفني ويترك بصمته الخاصة على الفريق الوطني السعودي.

تُعد هذه المباراة الأولى للمدرب الإيطالي مع المنتخب السعودي، وقد أثيرت توقعات كبيرة حول كيفية سيتجهز الفريق وكيف سيتفاعل اللاعبون مع نظامه الجديد. يعتبر مانشيني مدربًا ذو خبرة غنية في عالم كرة القدم العالمية، حيث سبق له تدريب منتخب إيطاليا ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

من المثير للاهتمام أن المباراة الودية تأتي بعد فترة قصيرة جدًا من تولي مانشيني المنصب، حيث لم تمض سوى أيام قليلة على تعيينه. ومع ذلك، من المتوقع أن يظهر المدرب الإيطالي خطة تكتيكية محكمة ويتعاون بفعالية مع الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أداء جيد في هذه المباراة وفي المستقبل.

من جهة أخرى، يسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة كجزء من استعداداته للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا في قطر. تمت مراجعة وتجهيز الفريق بشكل كامل في معسكره المقام في إنجلترا، وهذا يظهر التفاني والتركيز الشديد من جانب الجهاز الفني واللاعبين. يعد هذا اللقاء فرصة مميزة للأخضر لإثبات قدراتهم وتحقيق نتيجة إيجابية تشعل حماس الجماهير وتعكس التطور الإيجابي الذي تشهده كرة القدم السعودية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السعودية وكوستاريكا | من هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السعودية وكوستاريكا | من هنـــــا

باختصار، ستكون مباراة السعودية وكوستاريكا وديًا ذات أهمية كبيرة، حيث سيتابع المشجعون بشغف ما سيقدمه المنتخب السعودي تحت إشراف مانشيني في هذه المنافسة الدولية. تلك المواجهة ستمثل بداية مثيرة لمرحلة جديدة من رحلة المنتخب السعودي في مشواره نحو البطولات الكبيرة.

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القنوات الناقلة لودية السعودية ضد كوستاريكا

وتعد مجموعة قنوات SSC Sports هي الناقل الحصري لكافة البطولات الآسيوية والرياضات السعودية، ومن المقرر أن يذاع اللقاء عبر شاشاتها إضافة لخدمة البث المباشر الذي تتيحه منصة شاهد VIP.

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية في المباراة القادمة

من المتوقع أن يكون الظهور الأول للمدرب الإيطالي يسيطر عليه الحذر نوعًا ما، لذلك من المحتمل أن يعتمد على خطة دفاعية أكثر من إنها هجومية، إذ سيلعب بطريقة 4-5-1، ليكون التشكيل كالتالي:-

في مركز حراسة المرمى: محمد العويس

في مركز خط الدفاع أربعة لاعبين: سلطان الغنام، ياسر الشهراني، سعود بن الحميد، أحمد شراحيلي.

خماسي وسط الملعب: ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، سالم الدوسري، محمد كنو، عبد الرحمن غريب

ويقود خط الهجوم وحيدًا: فراس البريكان

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