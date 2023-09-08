كورة لايف بث مباشر ( يلا شوت ) جارية الآن مشاهدة مباراة البرتغال وسلوفاكيا اليوم في تصفيات أمم أوروبا

بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة البرتغال وسلوفاكيا اليوم في تصفيات أمم أوروبا

بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة البرتغال وسلوفاكيا اليوم في تصفيات أمم أوروبا، بث مباشر مباراة البرتغال وسلوفاكيا، ستكون عيون عشاق كرة القدم ومتابعي المنتخب البرتغالي مُشددة الانتباه نحو اللقاء المرتقب اليوم الجمعة، والذي يصطدم فيه منتخب البرتغال بمنتخب سلوفاكيا. يأتي هذا اللقاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة في تصفيات بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتي من المقرر أن تُقام في العام المقبل.

يستعد منتخب البرتغال اليوم بقيادة النجم كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصري السعودي، لخوض مباراة مرتقبة أمام نظيره منتخب سلوفاكيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة.

ستكون أرضية ستاد "تيهيلن بول" في دولة سلوفاكيا البيئة التي ستحتضن هذا اللقاء المنتظر، ومن المقرر أن تُنطلق المباراة في تمام الساعة المحددة.

المنتخب البرتغالي يأتي إلى هذا اللقاء وهو يتصدر جدول ترتيب المجموعة بسبب أداءه المميز في التصفيات حتى الآن، حيث يحمل في رصيده 12 نقطة. وقد نجح الفريق البرتغالي في تحقيق الفوز في المرحلة السابقة على منتخب أيسلندا بنتيجة هدف دون رد.

من جهة أخرى، يتطلع منتخب سلوفاكيا إلى مواصلة نجاحه في التصفيات بعد الانتصار الأخير على منتخب ليشتنشتاين، حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

لذلك، فإن هذا اللقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، حيث يسعى المنتخب البرتغالي إلى تعزيز مكانته في الصدارة والاقتراب أكثر من التأهل لليورو 2024، بينما يتطلع منتخب سلوفاكيا إلى تحقيق الفوز والارتقاء بمركزه في الجدول لزيادة فرص التأهل.

سيكون هذا اللقاء محط انتباه العديد من عشاق كرة القدم، وسيكون له تأثير كبير على مسار التصفيات، حيث سيسعى كلا المنتخبين لتحقيق أهدافهما وتقديم أداء مميز.

وتنطلق مباراة البرتغال وسلوفاكيا اليوم، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة البرتغال وسلوفاكيا في تصفيات يورو 2024 بث مباشر

منتخب البرتغال بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، لديه موعد مرتقب اليوم مع مباراة هامة أمام منتخب سلوفاكيا في إطار تصفيات بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024". يتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة من الانتصارات في الأربع جولات الأولى.

المباراة اليوم قد تمثل خطوة مهمة نحو التأهل للبطولة الأوروبية المقبلة. في حالة فوز المنتخب البرتغالي، سيصبح رصيده 15 نقطة، بفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه منتخب سلوفاكيا. هذا يعني أن المنتخب البرتغالي سيقترب بشكل كبير من حسم التأهل إلى "يورو 2024".

من المعروف أن كريستيانو رونالدو يعتبر واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، وقائدًا للمنتخب البرتغالي. يعتبر هذا اللقاء فرصة له ولفريقه لتحقيق الفوز والتقدم بخطوة أخرى نحو تحقيق الأهداف الكبيرة في هذه البطولة.

لذلك، يُتوقع أن يكون اللقاء اليوم مثيرًا ومشوقًا، وسيكون له تأثير كبير على مسار التصفيات وفرص المنتخب البرتغالي في التأهل إلى "يورو 2024".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وسلوفاكيا | من هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وسلوفاكيا | من هنـــــا

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال ضد سلوفاكيا

ومن المتوقع أن يخوض المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، مباراة منتخب البرتغال اليوم ضد نظيره منتخب سلوفاكيا في تصفيات يورو 2024، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: دانيلو بيريرا - روبن دياش - أنطونيو سيلفا.

خط الوسط: جواو كانسيلو - بالينيا - برونو فيرنانديش - برناردو سيلفا - ديوجو دالوت.

خط الهجوم: رافاييل لياو - كريستيانو رونالدو.

بث مباشر مباراة البرتغال وسلوفاكيا في تصفيات يورو 2024

وتقدم «الفجر» خدمة بث مباشر لمباراة البرتغال وسلوفاكيا، والتي تقام اليوم الجمعة الموافق 8 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات بطولة الأمم الأوروبية «يورو 2024»، والمقرر إقامتها في العام المقبل، وينطلق لقاء اليوم على أرضية ستاد «تيهيلن بول» في دولة سلوفاكيا.

وتنطلق مباراة البرتغال وسلوفاكيا اليوم، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.