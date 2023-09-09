علا غانم تعلق على غياب طلعت زكريا عن "أولاد حريم كريم".. وتؤكد: "ما حدش يقدر يعوض مكانه"

الفجر الفني
بوابة الفجر

تحدثت الفنانة علا غانم، عن غياب النجمة ياسمين عبد العزيز وطلعت زكريا عن فيلم "أولاد حريم كريم" قائلة إن هناك الكثيرون غير متواجدين في هذا الجزء وليس ياسمين فقط، فما يمكن قوله أن كل شخص في مرحلة من حياته العمرية يكون محاطا بشخصيات مختلفة.


وأضافت في تصريحات صحفية: "أما بالنسبة لطلعت زكريا فمكانه لا يمكن لأي شخص أن يستحوذ عليه، وحتى اليوم هناك "ميمز" لمشاهد من الجزء الأول تجمعنا معا فأضحك وأقول إنه لن يتمكن أي شخص من ملء الفراغ الذي تركه".


وتحدثث عن جديدها في الدراما قائلة: "تعاقدت على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "توحة"، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وينتمي إلى الدراما الشعبية، فهو عمل درامي مهم وسيكون نقلة في مشواري لأنه يقدمني في دور بطولة قوي والشخصية ثرية وفيها تحولات، فهي تبدأ ضعيفة وتعاني في حياتها بسبب فقر أسرتها، ولديها أخوة وأخوات يعانون ضيق العيش حتى تحدث تحولات جذرية في حياتها وتصبح "توحة" قوية ومسيطرة".

 

 

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