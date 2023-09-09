أمينة خليل: لا حقيقة لوجود تشابه بين فيلم "وش في وش" ومسلسل "الهرشة السابعة"

أكدت الفنانة أمينة خليل، أن جميع ما يقال حول التشابه بين فيلمها الأخير ومسلسل "الهرشة السابعة" غير صحيح.



وأضافت في تصريحات صحفية، أنها وفريق العمل وضعوا مجهودا كبيرا، وركزوا على المواقف الكوميدية حتى يتفاعل الجمهور مع الفيلم بهذا الشكل.



وأعربت عن سعادتها الشديدة إزاء تمكن فيلمها الجديد "وش في وش" خلال الأيام القليلة الماضية من تحقيق أرقام رائعة بدور العرض المصرية فقط.



وأرجعت السبب في نجاح "وش في وش" إلى علاقتها مع كل شخص في الفيلم، وأنها تحب كلا منهم.



وقالت: "منذ بداية قراءتي لسيناريو العمل وأنا مستمتعة، وتحمست لأن جميع عناصر الفيلم الجيد موجودة بداية من القصة والممثلين والمؤلف والمخرج في نفس الوقت وليد الحلفاوي، وصولا للمنتج أحمد فهمي الذي تعاونت معه مرات عديدة في أكثر من عمل، بالإضافة إلى القضية التي يقدمها بإطار كوميدي خفيف يمكنها الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور بطريقة بسيطة".