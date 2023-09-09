أبو الغيط يعرب عن تعازيه للمغرب في ضحايا الزلزال

عربي ودولي
أبو الغيط
أبو الغيط

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن تعازيه للمغرب في ضحايا الزلزال.

وقال ‏أمين عام الجامعة العربية: "خالص التعازي لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب وأدعو الله أن يلطف بهذا البلد العربي العزيز وشعبه الاصيل، وأن يتجاوز هذه الأزمة سريعًا".

وكان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ)، أعلن أن زلزالا جديدا بقوة 5.3 درجات هز المغرب فجر يوم السبت.

وسجل المعهد المغربي للجيوفيزياء، هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، وفق ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

ووقع الزلزال على عمق 4 كم بإقليم الحوز وهو أحد الأقاليم المغربية يتبع جهة مراكش آسفي، حسب ما ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم.

ووقعت الهزة الثانية بقوة ٧ درجات بفارق 19 دقيقة عن الزلزال الأول الذي ضرب مراكش.

وقالت القوات المسلحة الملكية المغربية عبر حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي: "نذكركم بضرورة أخذ الحيط والحذر واتخاذ إجراءات السلامة لخطر وجود هزات ارتدادية".

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