مباشر الآن Live now.. سعر الذهب في السعودية Golden Price

الاقتصاد
سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب في السعودية

بالتزامن مع استمرار العقود الآجلة للمعدن النفيس في الصعود في ظل الطلب على الذهب، شهد سعر الذهب في السعودية اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 حالة من الاستقرار والثبات بداية من التعاملات اليومية الصباحية في كافة المحلات والمتاجر الصاغة داخل المملكة العربية السعودية.

ومن ضمن الخدمات المستمرة والعديدة التي تقدمها بوابة الفجر الإلكترونية لزوارها ومتابعيها في مختلف المجالات، نوفر لكم كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة عن سعر الذهب في السعودية اليوم.

سعر الذهب في السعودية اليوم

سعر الذهب في السعودية 

ثبت سعر الذهب في السعودية اليوم في كافة أسواق الصاغة السعودية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم عند مستوى 204 ريال سعودي، ويعادل 55 دولار أمريكي، ونرصد لكم في السطور التالية سعر جميع أعيرة الذهب:-

•سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم عند مستوى 175 ريال سعودي، ويعادل 46.8 دولار أمريكي.

•سعر الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم عند مستوى 204 ريال سعودي، وحقق سعره بالدولار عند مستوى 55 دولار أمريكي.

•سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم عند مستوى 234 ريال سعودي، وحقق سعره بالدولار عند مستوى 62.4 دولار أمريكي.

•سعر الجنيه الذهب

وثبت سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 1640 ريال سعودي، أي يعادل 437 دولار أمريكي.

سعر سبائك الذهب في السعودية اليوم

نستعرض لكم في السطور التالية سعر سبائك الذهب في السعودية اليوم، وذلك وفقًا للخدمات العديدة والمستمرة التي تقدمها البوابة والتي تهم أكبر عدد من المواطنين بالمملكة:-

•سجل سعر سبيكة الذهب 1 جرام عند مستوى 231.40 ريال سعودي، وحقق سعره بالدولار عند مستوى 61.71 دولار أمريكي.

•بينما وصل سعر سبيكة الذهب 5 جرام عند مستوى 1،157.02 ريال سعودي، وحقق سعره بالدولار عند مستوى 308.54 دولار أمريكي.

•وبلغ عند مستوى 2،314.04 ريال سعودي، أي يعادل 617.08 دولار أمريكي لسعر سبيكة الذهب 10 جرام.

سعر الذهب عالميًا

txt

انتهز الفرصة والحق اتجوز.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 في مصر

txt

أسعار الذهب اليوم السبت 9-9-2023 في محافظة قنا

txt

سعر الدولار ضد سعر الذهب.. صعود وهبوط بين أهم المعادن والعملات في مصر

txt

تطورات أسعار الذهب اليوم Golden Price.. سعر عيار 21 محافظة المنيا (مباشر الآن Live Now)

وحقق سعر أونصة الذهب عالميًا 1945 دولار أمريكي، وبالتزامن مع استقرار مؤشر الدولار الذي وصل إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر أمس، ووسط ترقب الأسواق مزيد من الأدلة حول مستقبل الفائدة، شهدت أسعار العقود الآجلة للذهب في ختام آخر جلسات الأسبوع، يوم الجمعة حالة من الثبات والاستقرار.

وثبتت أسعار عقود المعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند 1942.7 دولار للأوقية، بينما بلغت خسائره الأسبوعية 1.25%، بعد إغلاق إغلاق جلسة الجمعة.

وأوضح مات مالي كبير محللي استراتيجيات السوق لدى ميلر تاباك لوكالة بلومبرج، إن طلبات الشراء على الدولار بلغت ذروتها، وأصبحت جاهزة للتراجع، حيث ثبت مؤشر الدولار عند مستوى 105 نقاط خلال تداولات اليوم، بعد أن سجل أعلى مستوى له في ستة أشهر الخميس.

اقرأ أيضًا: مباشر الآن Live now.. سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023

الذهب في السعودية سعر الذهب في السعودية سعر الذهب في السعودية اليوم آخر تطورات سعر الذهب في السعودية آخر أخبار سعر الذهب
Elfagr.org

مواد متعلقة

سعر الذهب اليوم الجمعة في محلات الصاغة

تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 7 سبتمر 2023

أسعار الذهب اليوم في الصاغة بمحافظة البحر الأحمر

أسعار الذهب اليوم الخميس 7-9-2023 في محافظة قنا

فرصة للاستثمار.. سعر الذهب اليوم 7 سبتمبر في سوق الصاغة

ads
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة مصر وإثيوبيا اليوم 08-09-2023 في تصفيات أمم أفريقيا [ هدف الفراعنة ]

عاجل.. حماية المنافسة: أولياء الأمور غير ملزمين بشراء الزي المدرسي من مكان محدد

سعر الذهب اليوم "تحديث يومي".. كم يسجل عيار 21؟

موعد مباراة السعودية وكوستاريكا اليوم {اللقاء الودي}

رابط سريع.. سعر الدولار "مباشر الآن".. قنبلة موقوتة تدمر السوق السوداء

عاجل.. كولر ينقلب على نجم الأهلي ويطلب رحيله قبل غلق باب الميركاتو

كولر يجهز مفاجأة لثنائي الأهلي في مباراة اتحاد العاصمة

عاجل.. نجم الزمالك يتلقى عرض من اليونان والأبيض يحسم موقفه