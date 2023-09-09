مباشر الآن Live now.. سعر الذهب في السعودية Golden Price

بالتزامن مع استمرار العقود الآجلة للمعدن النفيس في الصعود في ظل الطلب على الذهب، شهد سعر الذهب في السعودية اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 حالة من الاستقرار والثبات بداية من التعاملات اليومية الصباحية في كافة المحلات والمتاجر الصاغة داخل المملكة العربية السعودية.

ومن ضمن الخدمات المستمرة والعديدة التي تقدمها بوابة الفجر الإلكترونية لزوارها ومتابعيها في مختلف المجالات، نوفر لكم كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة عن سعر الذهب في السعودية اليوم.

سعر الذهب في السعودية اليوم

سعر الذهب في السعودية

ثبت سعر الذهب في السعودية اليوم في كافة أسواق الصاغة السعودية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم عند مستوى 204 ريال سعودي، ويعادل 55 دولار أمريكي، ونرصد لكم في السطور التالية سعر جميع أعيرة الذهب:-

•سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم عند مستوى 175 ريال سعودي، ويعادل 46.8 دولار أمريكي.

•سعر الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم عند مستوى 204 ريال سعودي، وحقق سعره بالدولار عند مستوى 55 دولار أمريكي.

•سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم عند مستوى 234 ريال سعودي، وحقق سعره بالدولار عند مستوى 62.4 دولار أمريكي.

•سعر الجنيه الذهب

وثبت سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 1640 ريال سعودي، أي يعادل 437 دولار أمريكي.

سعر سبائك الذهب في السعودية اليوم

نستعرض لكم في السطور التالية سعر سبائك الذهب في السعودية اليوم، وذلك وفقًا للخدمات العديدة والمستمرة التي تقدمها البوابة والتي تهم أكبر عدد من المواطنين بالمملكة:-

•سجل سعر سبيكة الذهب 1 جرام عند مستوى 231.40 ريال سعودي، وحقق سعره بالدولار عند مستوى 61.71 دولار أمريكي.

•بينما وصل سعر سبيكة الذهب 5 جرام عند مستوى 1،157.02 ريال سعودي، وحقق سعره بالدولار عند مستوى 308.54 دولار أمريكي.

•وبلغ عند مستوى 2،314.04 ريال سعودي، أي يعادل 617.08 دولار أمريكي لسعر سبيكة الذهب 10 جرام.

سعر الذهب عالميًا

وحقق سعر أونصة الذهب عالميًا 1945 دولار أمريكي، وبالتزامن مع استقرار مؤشر الدولار الذي وصل إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر أمس، ووسط ترقب الأسواق مزيد من الأدلة حول مستقبل الفائدة، شهدت أسعار العقود الآجلة للذهب في ختام آخر جلسات الأسبوع، يوم الجمعة حالة من الثبات والاستقرار.

وثبتت أسعار عقود المعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند 1942.7 دولار للأوقية، بينما بلغت خسائره الأسبوعية 1.25%، بعد إغلاق إغلاق جلسة الجمعة.

وأوضح مات مالي كبير محللي استراتيجيات السوق لدى ميلر تاباك لوكالة بلومبرج، إن طلبات الشراء على الدولار بلغت ذروتها، وأصبحت جاهزة للتراجع، حيث ثبت مؤشر الدولار عند مستوى 105 نقاط خلال تداولات اليوم، بعد أن سجل أعلى مستوى له في ستة أشهر الخميس.