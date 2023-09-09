وزير الإسكان يزور محافظة الإسكندرية اليوم لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة

بوابة الفجر

يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بزيارة لمحافظة الإسكندرية، لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

وزير الاسكان وزارة الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية محافظة الإسكندرية
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

أهداف مباراة مصر وإثيوبيا اليوم 08-09-2023 في تصفيات أمم أفريقيا [ هدف الفراعنة ]

عاجل.. حماية المنافسة: أولياء الأمور غير ملزمين بشراء الزي المدرسي من مكان محدد

سعر الذهب اليوم "تحديث يومي".. كم يسجل عيار 21؟

موعد مباراة السعودية وكوستاريكا اليوم {اللقاء الودي}

رابط سريع.. سعر الدولار "مباشر الآن".. قنبلة موقوتة تدمر السوق السوداء

عاجل.. كولر ينقلب على نجم الأهلي ويطلب رحيله قبل غلق باب الميركاتو

كولر يجهز مفاجأة لثنائي الأهلي في مباراة اتحاد العاصمة

عاجل.. نجم الزمالك يتلقى عرض من اليونان والأبيض يحسم موقفه