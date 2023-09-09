مئات القتلى والجرحى.. أقوى زلزال يضرب المغرب منذ قرن

أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ)، بأن زلزالا جديدا بقوة 5.3 درجات هز المغرب فجر يوم السبت.

زلزال المغرب اليوم

وسجل المعهد المغربي للجيوفيزياء، هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، وفق ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

أخبار زلزال المغرب

ووقع الزلزال على عمق 4 كم بإقليم الحوز وهو أحد الأقاليم المغربية يتبع جهة مراكش آسفي، حسب ما ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم.

موقع زلزال المغرب

ووقعت الهزة الثانية بقوة ٧ درجات بفارق 19 دقيقة عن الزلزال الأول الذي ضرب مراكش.

القوات المسلحة المغربية

وقالت القوات المسلحة الملكية المغربية عبر حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي: "نذكركم بضرورة أخذ الحيط والحذر واتخاذ إجراءات السلامة لخطر وجود هزات ارتدادية".



ضحايا زلزال المغرب

أعلن التلفزيون الرسمي المغربي، ارتفاع أعداد قتلى الزلزال إلى 632 إضافة إلى 329 جريحا.

دعت ‏السلطات المغربية، المواطنين للتبرع بالدم بشكل عاجل لإنقاذ ضحايا الزلزال المدم.

الشيخ محمد بن زايد

قدم ‏رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، تعازيه للملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزلزال.

وقال ‏رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد: "أعزي أخي الملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزلزال"، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، وقوف دولة الإمارات إلى جانب المغرب المغرب والتضامن معهم في هذه الأوقات.

الداخلية المغربية

أعلنت وزارة ‏الداخلية المغربية، 89 وفاة بإقليم شيشاوة و30 وفاة بإقليم ورزازات و13 وفاة بعمالة مراكش.

وسجلت ‏الداخلية المغربية، 290 وفاة بإقليم الحوز و190 وفاة بإقليم تارودانت.

الجيش المغربي

نشر ‏الجيش المغربي، بشكل مستعجل فرقا لوجستية جوية وبرية لمساعدة المناطق المتضررة.