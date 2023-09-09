العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن تؤيد السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة

قال الدكتور محمد الزهار، أمين أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إن الأمانة تؤيد ترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المُقبلة وذلك لأن من يتصور أن الصراع بين الدولة وقوى الشر قد انتهت فهو مخطىء، قائلًا: "الانتصار في المعركة لا يعني نهاية الحرب".

وأكد الزهار، لـ "الفجر"، على أن الرئيس السيسي قائد وزعيم لن يتكرر استطاع الحفاظ على مصر والعبور بها بأمان من خطة ومؤامرة كانت تهدف للنيل من استقرارها وأمنها ومحوها من على الخريطة، متابعًا: "أن الانتصار في معركة الوعي كان لشعب مصر الفضل الأكبر فيه لكن على الجميع الانتباه إلى أن الحرب متى بدأت لا يمكنها أن تنتهي بين عشية وضحاها أو أن تحسمها معركة وحيدة".

وأردف أمين العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن: "أن مصر في تلك اللحظات كانت في احتياج إلى قلب صادق شجاع، ويد ثابته غير مرتعشة تمسك بزمام الأمور وتعيد البلاد إلى مسارها التاريخي، وقيد الله لمصر في تلك اللحظة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن لا يرى الأمور على حقيقتها وكما قدر الله لها أن تكون، فعليه أن يراجع قواه العقلية".

وأشار إلى أن منذ التكليف الشعبي الأول والالتفاف الجماهيري العظيم حول الرئيس السيسي، والرجل لم يخلد يومًا إلى الراحة في سباقه مع الزمن وسعيه الدؤوب إلى بناء دولة عصرية تصنع المعجزات من جديد، وكل ذلك وسط أجواء حرب تشويه شرسة تقودها وتحركها جماعات ظلامية خرجت علينا يوما بالجنازير والسيوف والرماح والتفجيرات الإجرامية بعد أن لفظها الشعب في 30 يونيو"، مؤكدًا على أن دعمه للرئيس السيسي من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية وجني ثمار السنوات الماضية، وهذا بمثابة تكليف جديد من شعب مصر العظيم إلى الرئيس السيسي.