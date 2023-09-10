"الفلاح المصري بين الماضي والحاضر".. فيلم وثائقي في احتفالية عيد الفلاح

عرض مجلس الشباب المصري، أمس، ضمن فعاليات احتفالية عيد الفلاح وبرنامج تعزيز دور الفلاحين في الشأن العام، فيلمًا وثائقيا بعنوان "الفلاح المصري بين الماضي والحاضر"، فكرة وإخراج الصحفية أسماء حسنين، وتصوير ومونتاج مروان هشام، وذلك باحتفالية عيد الفلاح المقامة بقاعة نجيب محفوظ، بجريدة الأهرام.



حضر الحفل وعرض الفيلم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس مجلس حقوق الإنسان، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، والدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو مجلس حقوق الإنسان، ولفيف من نواب البرلمان ونقباء الفلاحين على مستوى الجمهورية.