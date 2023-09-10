متاح "الآن" رابط إعلان نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023 جامعة البلقاء التطبيقية

رابط إعلان نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023 جامعة البلقاء التطبيقية

رابط إعلان نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023 جامعة البلقاء التطبيقية،وزارة التربية والتعليم الأردنية بالتعاون مع جامعة البلقاء قد حددت الموعد الرسمي لإعلان نتائج امتحانات الشامل للدورة الصيفية لعام 2023.

أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور أحمد العجلوني، أن نتائج الشامل 2023 ستكون متاحة صباح الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، خلال مؤتمر صحفي سيعقده في مركز الجامعة في السلط.

وقام العجلوني، الذي يترأس اللجنة العليا للامتحانات، بترحيب وسائل الإعلام بأكملها لحضور وتغطية إعلان نتائج الامتحان الشامل.

رابط إعلان نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023 جامعة البلقاء التطبيقية

وأوضح أن عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا للامتحان بلغ 6724 طالبًا وطالبة يمثلون 54 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة. كما أشار إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا للورقة الأولى في 16 أغسطس بلغ 5577 طالبًا وطالبة، وللورقة الثانية في 19 أغسطس بلغ 5546 طالبًا وطالبة، بينما تقدموا للورقة الثالثة في 22 و23 أغسطس بلغ عددهم 6197 طالبًا وطالبة.

نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023

تم بدء الدورة الصيفية الحالية من امتحانات الشامل 2023 بورقة الامتحان الأولى في 16 أغسطس 2023. أما بالنسبة لورقة الامتحان الثانية، فكان موعدها في 19 أغسطس 2023، وقد تم الإعلان عن ورقة الامتحان الثالثة في 22 و23 أغسطس الماضي. ووفقًا لوزارة التربية الأردنية، فإن نسبة النجاح في هذا العام قد تجاوزت 50.7%. وقد تقدم نحو 6724 طالبًا وطالبة لهذه الدورة، ونجح منهم 3359 طالبًا وطالبة.

نتائج الطلاب في الفروع العلمية والأدبية

أكد الدكتور عبدالله سرور الزعبي أن نتائج الشامل تعكس الأداء المتميز للطلاب، وجهود الجامعة في تطوير المناهج والبرامج التعليمية، وجاءت نتائج الطلاب في الفروع العلمية والأدبية على النحو التالي:

الفرع العلمي: بلغ عدد المتقدمين 2488 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين منهم 2191 طالبًا، بمعدل نجاح بلغ 88.4%.

الفرع الأدبي: بلغ عدد المتقدمين 4236 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين منهم 3231 طالبًا، بمعدل نجاح بلغ 76.6%.

نتائج طلاب الشامل الدورة الصيفية 2023 في الأردن

عبر الزعبي عن تمنياته بالتوفيق للطلاب الناجحين في مسيرتهم العلمية والمستقبلية. وعبّر العديد من الطلاب الناجحين عن سعادتهم بالنجاح، مؤكدين أن نتائج الشامل ستكون حافزًا لهم لمتابعة الدراسة وتحقيق أهدافهم. ويمكن القول، في ضوء نتائج الشامل للدورة الصيفية 2023، إن هناك تفاؤلًا بالمستقبل التعليمي في الأردن، حيث يشهد التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة تقدمًا ملحوظًا، مع زيادة عدد الطلاب الناجحين في الامتحانات النهائية وزيادة معدلات الالتحاق بالجامعات.