نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023 shamel23.bau.edu.jo

رابط سريع "الآن" نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023 shamel23.bau.edu.jo، أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2023 بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، ورئيس الجامعة الدكتور عبدالله سرور الزعبي، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

بدأت الدورة الصيفية الحالية من امتحانات الشامل 2023 بورقة الامتحان الأولى في 16 أغسطس 2023، وورقة الامتحان الثانية كانت في 19 أغسطس 2023، وتم الإعلان عن ورقة الامتحان الثالثة في 22 و23 أغسطس الماضي.

وأشارت وزارة التعليم الأردنية إلى أن نسبة النجاح هذا العام تخطت 50.7%، حيث تقدم نحو 6724 طالب وطالبة للدورة، ونجح منهم 3359 طالبًا وطالبة.

نتائج الطلاب في الفروع العلمية والأدبية

أكد الدكتور عبدالله سرور الزعبي أن نتائج الشامل تعكس الأداء المتميز للطلاب، وجهود الجامعة في تطوير المناهج والبرامج التعليمية، وجاءت نتائج الطلاب في الفروع العلمية والأدبية على النحو التالي:

الفرع العلمي: بلغ عدد المتقدمين 2488 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين منهم 2191 طالبًا، بمعدل نجاح بلغ 88.4%.

الفرع الأدبي: بلغ عدد المتقدمين 4236 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين منهم 3231 طالبًا، بمعدل نجاح بلغ 76.6%.

تم الإعلان عن نتائج الشامل للدورة الصيفية 2023 في جامعة البلقاء التطبيقية. يُمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على نتائجهم عبر موقع الجامعة الرسمي باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لجامعة البلقاء التطبيقية.

ابحث عن رابط "نتائج الشامل" وانقر عليه.

ستُطلب منك إدخال رقم الجلوس الخاص بك.

اضغط على زر "عرض النتائج".

ستظهر نتيجتك على الشاشة. يجب أن تكون النتائج متاحة على الرابط الرسمي للجامعة، ويمكنك الاطلاع عليها بسهولة وفي وقت واحد. تهانينا لجميع الناجحين، ولمن لم يحققوا النجاح في هذه المرة، يمكنهم العمل على تحقيق أهدافهم في المستقبل.

الدورة الصيفية الحالية من نتائج الشامل

ومن الجدير بالذكر إنه قد انطلقت الدورة الصيفية الحالية من نتائج الشامل للعام الدراسي الحالى 2023، في يوم 16 اغسطس الورقة الاولى، والورقة الثانية في يوم 19 أغسطس، والورقة الثالثة قد تم تقديمها في يومى 22 و23 اغسطس 2023، وقد بلغت نسبة النجاح فيها حوالى 50.7%، من حوالى 3359 طالبًا وطالبة قد نجحوا في الامتحان من بين 6724 طالب وطالبة قد تقدموا للامتحانات.

الدورة الصيفية 2023

بدأت الدورة الصيفية الحالية من نتائج الشامل تحديدًا في 16 اغسطس، وكان موعد الورقة الثانية في 19 اغسطس 2023، والورقة الثالثة تم الإعلان عنها في 22 و23 اغسطس الماضي، وقد تم العمل على اعلان نتائج الشامل الاردنى للدورة الصيفية في جامعة اللبقاء بالتعاون مع وزارة التعليم اللعالى الادرني.

الاستعلام عن نتائج الشامل 2023

للاستعلام عن نتائج الشامل 2023 بسهولة وسرعة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لجامعة البلقاء التطبيقية اضغط هنا

البحث عن رابط "نتائج الشامل" والنقر عليه.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

النقر على زر "عرض النتائج".

ستظهر نتيجة الشامل للطالب بشكل فوري على الشاشة.

نسبة النجاح في الشامل 2023 الدورة الصيفية بلغت نحو 50.7%.

للطلاب الذين لم يحالفهم النجاح في الشامل 2023، يُنصح بهم بالاستفادة من نتائجهم لتحديد نقاط الضعف والعمل على تحسينها من خلال الدراسة والتدريب، والعمل على تحقيق أهدافهم في المستقبل.