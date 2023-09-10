رابط نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023.. نتائج الشامل عن طريق الاسم

رابط نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023.. نتائج الشامل عن طريق الاسم،تأكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، رئيس اللجنة العليا للامتحانات، أن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2023 ستصبح متاحة للطلاب يوم الأحد المقبل الموافق 10 سبتمبر 2023. سيتم الإعلان عن النتائج خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحًا في ذلك اليوم.

نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023

بدأت الدورة الصيفية الحالية لامتحان الشامل 2023 في الورقة الأولى في 16 أغسطس 2023، وكان موعد الورقة الثانية في 19 أغسطس 2023، بينما تم الإعلان عن الورقة الثالثة في 22 و23 أغسطس الماضي. وأفادت وزارة التعليم الأردنية أن نسبة النجاح في هذا العام تخطت 50.7%. شهدت الفروع العلمية والأدبية نتائج مختلفة، حيث بلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي 88.4% بينما بلغت 76.6% في الفرع الأدبي.

رابط نتائج الشامل الدورة الصيفية 2023.. نتائج الشامل عن طريق الاسم

ستتمكن جميع الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحان الشامل في الدورة الصيفية من الحصول على نتائجهم عبر الرابط المتاح بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الشامل 2023. سيتم أيضًا دعوة وسائل الإعلام لحضور وتغطية فعاليات الإعلان عن النتائج من خلال مركز جامعة البلقاء التطبيقية، وذلك لمتابعة هذا الحدث الهام في مسار التعليم والتقدم الأكاديمي.

تجري فعاليات الامتحانات النظرية للدورة الصيفية لعام 2023 في امتحان الشامل خلال الفترة من 16 أغسطس إلى 23 أغسطس 2023، وفقًا للجدول المعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية. عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 6724 طالبًا وطالبة، وتم إجراء الامتحانات النظرية بشكل محوسب بالكامل.

سيتم الإعلان عن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة لهذه الدورة في وقت لاحق، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الشامل 2023.

أبرز شروط القبول في الدورة الصيفية

يوجد عدد من الرشوط التي تمكنك من التقديم في الدورة الصيفية بجامعة بلقاء الأردنية، ومن أول هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون الطالب حاصلًا على الجنسية الأردنية.

يشترط كون الطالب تم تسجيله في جامعة البلقاء الأردنية.

يجب أن يكون المعدل التراكمي الخاص بالطالب لا يقل عن 2.0.

ضرورة رفع وتقديم كافة المستندات الشخصية المطلوبة للقبول في الدورة الصيفية وهي عبارة عن صورة طبق الأصل من الهوية الشخصية وكشف الدرجات.

يشترط أن يكون الطالب من الناجحين وتمكن من اجتياز كافة امتحانات الفصل الدراسي.

اسباب عدم ظهور نتيجة الدورة الصيفية

يوجد عدد من الأسباب التي أعاقت حركة إعلان النتيجة وذلك حسب قرار رئيس الجامعة الأردنية، ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي:

عدم اعتماد النتيجة بشكل رسمي من قبل مجلس الجامعة.

عدم الإنتهاء من تصحيح أوراق الطلاب نظرًا لكثافة المتقدمين على الدورة.

وجود العديد من التخصصات الداخلة في الدورة الصيفية والتي تتطلب توفير عدد أكبر من المصححين.

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