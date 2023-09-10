"أنا الأفضل" هالاند يتحدي ميسي ومبابي من أجل جائزة الكرة الذهبية لعام 2023

الفجر الرياضي
هالاند
هالاند

كشف إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، عن فرصه بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023، في ظل منافسة شرسة من ميسي ومبابي وبنزيما.

تصريحات هالاند حول الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023

وفي حديث مع مجلة “فرانس فوتبول”، قال إيرلينج هالاند (23 عامًا)، المرشح لجائزة الكرة الذهبية لعام 2023، إنه يعتقد أن لديه فرصة حقيقية للفوز بالجائزة الفردية الأكثر رواجًا في كرة القدم العالمية.

وسجل مهاجم مانشستر سيتي 56 هدفًا في جميع المسابقات مع فريق بيب جوارديولا الحائز على ثلاثية في الموسم الماضي، هالاند هو أحد المرشحين لخلافة كريم بنزيمة كأفضل لاعب كرة قدم في العالم إلى جانب مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي والفائز بكأس العالم 2022 ليونيل ميسي.

 وعندما سألته المجلة الأسبوعية عما إذا كان يعتبر نفسه أفضل مهاجم في العالم، قال “في رأيي كل هذا يتوقف على ما نعنيه بالمهاجم. إنه سؤال خدعة أنا بالتأكيد هناك، هل أنا الأفضل؟ ربما”.

عندما ظهر الحديث عن الفوز الأول بالكرة الذهبية في 30 أكتوبر خلال المقابلة، قال هالاند إنه يؤمن بنفسه حقًا. “أعلم أنه لا يزال بإمكاني تحسين الكثير؛ ما زلت صغيرا. لكن نعم، أعتقد أن لدي فرصة هذا العام”.

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كما علق هالاند على أسلوب لعبه، حيث قال  "هذا جزء من الفطرة كمهاجم، ومن الواضح أنه عمل شاق، الغريزة هي الاعتقاد بأن الكرة ستأتي في مكان معين، وهو نوع من الحاسة السادسة المخبأة في الدماغ، ولكن بصرف النظر عن ذلك، فأنت بحاجة إلى العمل كثيرًا، والعمل على تطوير قدراتك الفردية، وتعلم كيفية فهم زملائك في الفريق، إنه فهم للعبة بهذه الغريزة التي تخبرك، لقد حان الآن".

كما أخبر هالاند فرانس فوتبول أنه لا يشك في نفسه أبدًا وأنه يشعر بأنه مختلف عن اللاعبين الآخرين، وأتم “أود أن يتذكرني الناس كلاعب مميز، بالطريقة التي ألعب بها هذا ما أحاول القيام به كل أسبوع، وهو عرض أشياء خاصة”.

هالاند ميسي مانشستر سيتي مبابي بنزيمه
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