أبو الغيط يحيي الجزائر على الموقف العروبي الأصيل تجاه المغرب في كارثة الزلزال

عربي ودولي
بوابة الفجر

حيا الأمين العام لجامعة الدول العربية، دولة الجزائر على الموقف العروبي الأصيل في الوقوف إلى جوار المغرب في كارثة الزلزال بما في ذلك فتح المجال الجوي وإبداء الاستعداد للمساعدة.

وقال أبوالغيط، عبر حسابه على موقع "إكس": "هكذا هي الروح التضامنية العربية والتي نسعد برؤيتها تسود بين الإخوة. لعل ذلك يُبنى عليه  لاحقًا".

وكان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ)، أعلن أن زلزالا جديدا بقوة 5.3 درجات هز المغرب فجر يوم السبت.

وسجل المعهد المغربي للجيوفيزياء، هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، وفق ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

ووقع الزلزال على عمق 4 كم بإقليم الحوز وهو أحد الأقاليم المغربية يتبع جهة مراكش آسفي، حسب ما ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم.

ووقعت الهزة الثانية بقوة ٧ درجات بفارق 19 دقيقة عن الزلزال الأول الذي ضرب مراكش.

وقالت القوات المسلحة الملكية المغربية عبر حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي: "نذكركم بضرورة أخذ الحيط والحذر واتخاذ إجراءات السلامة لخطر وجود هزات ارتدادية".

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