خطط السعودية وروسيا تدفع النفط إلى مستويات 90 دولار للبرميل

استمر النفط في الصعود طوال الأسبوع الماضي، بيد السعودية وروسيا وأوبك لا بيد الآمال الأمريكية، حيث نجح تمديد خطة الخفض الطوعي لإنتاج النفط في تعزيز سعر النفط حول العالم لينهي الأسبوع الماضي فوق مستويات الـ 90 دولارًا لنفط برنت ومستويات الـ 87 دولارًا لخام النفط WTI.

واختتم كل من النفط الخام من ويست تكساس الذي يتم تداوله في نيويورك (WTI) والنفط الخام برنت الذي يتم تداوله في لندن الأسبوع الماضي بالصعود في تداولات الجمعة بعد الهبوط الذي شهداه يوم الخميس بالقرب من 1% مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع.

أنهى عقد WTI التداول عند 87.23 دولارًا للبرميل، بارتفاع 36 سنتًا، أو 0.41٪، في نهاية اليوم. بلغ المعيار الأمريكي للنفط الخام أعلى مستوى في 10 أشهر عند 88.09 دولارًا يوم الأربعاء. مع مكاسب صافية على مدى ثلاثة أيام مقابل يومين، ارتفع الـ WTI بنسبة 2.2٪ على مدى الأسبوع، مما يمتد مع ارتفاع الأسبوع السابق بنسبة 7.2٪.

أما عقود نفط برنت فقد أغلقت التداول عند 90.44 دولارًا، مسجلةً ارتفاعًا قدره 52 سنتًا، أو 0.58٪، في نهاية اليوم، مستعيدًا مستوى 90 دولارًا الذي فقده للحظات لأول مرة يوم الخميس بعد أن اكتسبه يوم الثلاثاء. بالنسبة للأسبوع، ارتفع المعيار العالمي للنفط بنسبة 2.4٪، مما يمتد إلى ارتفاع الأسبوع السابق بنسبة 4.8٪.

ارتفاع برنت إلى أكثر من 90 دولارًا جاء مع أقل من ثلاثة أسابيع متبقية حتى الصيف، الموسم الذي يحب الأمريكيون قيادة السيارات فيه أكثر. مع بداية موسم الخريف الذي يتسم بالاستهلاك الأقل للنفط في 23 سبتمبر، ستنحدر أسعار النفط عادة قليلًا، وفي بعض الأحيان بشكل كبير، في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.

ولكن ذلك قد لا يحدث هذه المرة، ليس مع اهتمام السعودية بالوصول في النهاية إلى 100 دولار للبرميل أو أكثر. العرب، الذين يسيطرون على معظم صادرات النفط في العالم، كانوا مهووسين بالأسعار ذات الأرقام الثلاث ومنذ فقدانهم لهذا الميزة في أغسطس 2022، عندما انخفض سعر برنت الخام إلى أعلى من 105 دولارات، يحاولون إعادتها من جديد.

المفتاح في ذلك هو التخفيضات الإضافية بمقدار مليون برميل يوميًا التي قامت بها السعودية منذ يوليو، بالإضافة إلى القيود الأخرى الموجودة على الإنتاج، والتي تم توسيعها بمساعدة موسكو التي ستخفض 300،000 برميل يوميًا من إنتاج روسيا.

تأمل المملكة من خلال تمديد هذا حتى نهاية العام - وتوسيعه بمساعدة موسكو التي ستخفض 300،000 برميل يوميًا من إنتاج روسيا - في خلق نوع مختلف من الظاهرة السوقية لتسعير النفط.

كان خوفًا من الحصول على كميات أقل من النفط في السوق يلعب على عقول المتداولين، خاصة مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع التي تميل عادة إلى وضع السوق في وضعية تحوط مفرطة، حسبما أشار محللون.

قال كريغ إيرلام، محلل في منصة التداول عبر الإنترنت OANDA: "أسعار النفط قد استقرت قليلًا مع مرور الأسبوع ولكن الاتجاه لا يزال إيجابيًا جدًا بالنسبة للنفط، مدعومًا مرة أخرى بقرار السعودية وروسيا بتمديد القيود على الإمدادات حتى نهاية العام".

أضاف: "هناك المزيد من النفط (خارج السوق) في الوقت الذي تظل فيه الأمور ضيقة بشكل واضح، على الرغم من التوقعات بالنسبة للآفاق الاقتصادية العالمية التي تعتبر غير مؤكدة. قد تتراجع الطلبات على الوقود ولا يزال يعمل التجار على أساس انخفاض تدريجي وركود طفيف على الأكثر. الصين هي حالة أخرى غير معروفة مع النمو البطيء والمستقر، بمعاييرها، يبدو أنها هي الطريق القادمة".

أظهرت البيانات يوم الخميس أن صادرات وواردات الصين العامة انخفضت في أغسطس، حيث عصف الطلب الخارجي الباهت وإنفاق المستهلك الضعيف بالشركات.

ومع ذلك، حتى في أوقات النشاط الاقتصادي الباهت، تميل الصين إلى تعزيز قدرتها على التخزين، خاصةً مع توفر النفط الروسي الرخيص. في الشهر الماضي، ارتفعت واردات الصين من النفط الخام بمقدار ما يقرب من 31٪.

وفي هذا السياق، تظل هناك أسئلة حول ما إذا كانت المصارف المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا ستستمر في حملاتها الرئيسية لرفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم المستمر.

قال جون إيفانز من وكالة السمسرة PVM في تعليقات نقلتها وكالة رويترز: "الرياض مدركة تمامًا للخط الرفيع الذي تسلكه بين شد السوق وإحباط أي تقدم تم تحقيقه حتى الآن من قبل المصارف المركزية في ترويض التضخم الذي يدفع الأسعار"، وهذا يشير إلى توازن دقيق يجب أن تحافظ عليه السعودية والسوق النفطية بشكل عام.