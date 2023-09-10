بريطانيا تتعهد بملياري دولار لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ

الاقتصاد
بوابة الفجر

تعهد ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأحد، خلال قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي بأن تقدم بلاده ملياري دولار لصندوق المناخ الأخضر لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ.

 

وأشار بيان حكومي إلى أن هذا التعهد سيكون أكبر التزام تمويلي منفرد تقدمه بريطانيا حتى الآن لمساعدة العالم في التعامل مع تغير المناخ.

 

وأضاف: "يمثل تعهد اليوم زيادة 12.7 بالمئة عن مساهمة المملكة المتحدة السابقة في الصندوق الأخضر للمناخ للفترة 2020-2023".

 

جاء إنشاء صندوق المناخ الأخضر، وهو أكبر صندوق من نوعه في العالم، في إطار مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ للمساعدة في توجيه الأموال التي تحتاجها الدول الفقيرة لتحقيق أهدافها الخاصة بالحد من انبعاثات الكربون وتطوير مصادر طاقة أنظف والتكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري.

 

كانت بريطانيا تعهدت بإنفاق 11.6 مليار جنيه استرليني (14.46 مليار دولار) على التمويل الدولي للمناخ في الفترة من 2021 إلى 2026.

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