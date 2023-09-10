قيمة العلامات التجارية الصينية تتجاوز تريليون دولار

تجاوزت قيمة العلامات التجارية الصينية تريليون دولار للسنة الثالثة على التوالي هذا العام، وفقًا لتقرير "براندز لعام 2023" لأفضل 100 علامة تجارية صينية الصادر عن شركة أبحاث السوق الدولية "كانتار".



وأوضح التقرير، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية أن القيمة الإجمالية لأفضل 100 علامة تجارية صينية بلغت 1.01 تريليون دولار هذا العام، وجاءت شركة "تينسنت" في المرتبة الأولى بقيمة علامة تجارية بلغت نحو 144.11 مليار دولار.



وأضاف أن عملاق الإنترنت "علي بابا" و"قويتشو موتاي" جاءت في المرتبة الثانية والثالثة بقيمة علامة تجارية بلغت 90.19 مليار دولار و88.43 مليار دولار على التوالي.



وأكد التقرير أن العلامات التجارية لقطاعات الكحول والملابس والسيارات/ التي يبلغ إجمالي قيمتها 175.89 مليار دولار، ساهمت بأكبر قدر في القيمة الإجمالية للـ100 علامة تجارية الصينية، حيث شهد قطاع الملابس ارتفاعا بنسبة 327 في المائة على أساس سنوي في قيمة العلامات التجارية في العام الماضي.